Кожен п’ятий осередок «Самопомочі» порушує закон і працює в тіні



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17 регіональних осередків «Самопомочі» з 74-х, ігноруючи вимоги закону, працюють поза банківською системою

Центр «Ейдос» оприлюднив аудит фінансового звіту партії «Самопоміч». Нагадаємо, у 2017 році об’єднання «Самопоміч» подало до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) другий річний фінансовий звіт, який містить інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

«Самопоміч», центральний осередок якої зареєстрований у Львові, має 74 представництва у різних регіонах України, покриваючи всі 24 області. Найбільшу кількість осередків партія має у Вінницькій та Житомирській областях – по дев’ять,

У 2016 році Центр «Ейдос», готуючи рекомендації для цієї парламентської партії, звертав увагу на те, що «Самопомочі» варто відкрити банківські рахунки для всіх діючих осередків в регіонах. Проте, попри досить розгалужену мережу представництв, не всі з них сьогодні мають рахунки у банках, їхня наявність покликана легалізувати весь грошовий обіг партійних коштів та виключити процес тіньового фінансування. 17 регіональних осередків «Самопомочі» з 74-х, ігноруючи вимоги закону, працюють поза банківською системою.

У відповідь на запит голова виконкому партії Олег Лаврик зазначив, що відсутність банківських рахунків у всіх осередків пояснюється тим, що не всі з них мають статус юридичної особи. Проте у звітах політичних партій існує лише одна графа, присвячена регіональним представництвам – «місцеві організації політичної партії, які у встановленому порядку набули статус юридичної особи». Тому видається, що пан Лаврик, який є уповноваженою особою на підписання фінансового звіту «Самопомочі», не повною мірою володіє інформацією: або щодо кількості осередків, що мають статус юридичної особи, або щодо причини відсутності у них офіційного банківського рахунку.

Хоча варто зазначити, що об’єднання не працює за схемою, характерною, наприклад, для Блоку Порошенка, коли кошти, які акумулюються на центральному рахунку партії, включаючи й фінансування з державного бюджету, діляться та переказуються на рахунки в регіони. Забезпечення життєдіяльності всієї структури партії здійснюється з центру: всі внески фізичних та юридичних осіб та інші доходи надходять на центральний рахунок партії, з якого пізніше оплачуються всі видатки «Самопомочі», таким чином роблячи регіональні банківські рахунки просто формальними. Тому де-юре партія порушує законодавство, проте де-факто на практичній діяльності це не мало б відображатися, адже ця політична сила є однією з найбільш централізованих.

57 осередків партії, які виконали вимогу закону щодо банківських рахунків, зазвичай одним не обмежуються: мають по кілька рахунків у різних банках, серед яких виділяється пара улюблених. Так, 29 рахунків відкрито у Приватбанку, 27 – у Украгазбанку (в якому, до слова, розміщено й два з трьох рахунків центрального офісу партії). По п’ять рахунків «Самопоміч» має в Ощадбанку та Укрсиббанку, по два – в Укрсоцбанку, Авалі та банку «Кредит Дніпро», по одному – в банку «Восток» та ПУМБі.

Центральний осередок об’єднання, де власне й збираються всі кошти партії (за винятком київської міської організації партії, яка теж має кошти та виступає й одним з донорів, про що - далі), співпрацює з двома банківськими установами: Укргазбанком та Укрсиббанком.

У кінці 2017 року в секретаріаті «Самопомочі» працювало 282 людини та п’ять осіб – в обласних осередках. Проте в силу особливостей діяльності партії, заробітна плата для всього штату виплачується централізовано, незалежно від того, де фактично працює особа.

Детальніше читайте у матеріалі Допоможи собі сам. Хто і як фінансує партію Садового



