Опитування: 90% британців назвали затяжний вихід з ЄС приниженням країни



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90% громадян вважають, що те, як уряд веде політику щодо виходу з ЄС, принижує Великобританію як країну

Дев'ять з десяти жителів Великобританії вважають, що їхня країна перебуває в принизливому становищі через затяжний процес виходу з Євросоюзу.

Про це свідчать результати опитування, опубліковані 20 березня Sky News.

Так, 90% громадян вважають, що те, як уряд веде політику щодо виходу з ЄС, принижує Великобританію як країну.

При цьому з решти 10% сім вважають, що це не є приниженням, а 3% опитаних вагалися з відповіддю.

Як відомо, ввечері 20 березня прем’єр Британії визнала, що Лондон не зможе вийти з Євросоюзу 29 березня.

Нагадаємо, 20 березня голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що коротке відтермінування дати Brexit є можливим за умови, що британський парламент схвалить угоду про вихід з блоку наступного тижня.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звернулася до Туска з проханням офіційно відтермінувати Brexit.

Під час виступу в парламенті Мей наголосила, що вона «не готова відкласти Brexit далі, ніж до 30 червня» і не планує просити про продовження цього терміну.

Прем’єр Ірландії підтримав перенесення дати Brexit.

Нагадаємо, у Єврокомісії стримано відреагували на результати останнього голосування британського парламенту щодо виходу Великобританії з ЄС.

Раніше повідомлялося, що очільниця британського уряду Тереза Мей спробує переконати 10 депутатів із Демократичної юніоністської партії підтримати її угоду із ЄС.