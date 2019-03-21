  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Опитування: 90% британців назвали затяжний вихід з ЄС приниженням країни

    • Розсилка
    Опитування: 90% британців назвали затяжний вихід з ЄС приниженням країни

    90% громадян вважають, що те, як уряд веде політику щодо виходу з ЄС, принижує Великобританію як країну

    Дев'ять з десяти жителів Великобританії вважають, що їхня країна перебуває в принизливому становищі через затяжний процес виходу з Євросоюзу.

    Про це свідчать результати опитування, опубліковані 20 березня Sky News.

    Так, 90% громадян вважають, що те, як уряд веде політику щодо виходу з ЄС, принижує Великобританію як країну.

    При цьому з решти 10% сім вважають, що це не є приниженням, а 3% опитаних вагалися з відповіддю.

    Як відомо, ввечері 20 березня прем’єр Британії визнала, що Лондон не зможе вийти з Євросоюзу 29 березня.

    Нагадаємо, 20 березня голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що коротке відтермінування дати Brexit є можливим за умови, що британський парламент схвалить угоду про вихід з блоку наступного тижня.

    Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звернулася до Туска з проханням офіційно відтермінувати Brexit.

    Під час виступу в парламенті Мей наголосила, що вона «не готова відкласти Brexit далі, ніж до 30 червня» і не планує просити про продовження цього терміну.

    Прем’єр Ірландії підтримав перенесення дати Brexit.

    Нагадаємо, у Єврокомісії стримано відреагували на результати останнього голосування британського парламенту щодо виходу Великобританії з ЄС.

    Раніше повідомлялося, що очільниця британського уряду Тереза Мей спробує переконати 10 депутатів із Демократичної юніоністської партії підтримати її угоду із ЄС.

    Читайте також
    ЄС соцопитування Brexit Тереза Мей Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ