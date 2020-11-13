Краматорськ відмовився вводити карантин вихідного дня

Мерія Краматорська вважає, що карантин вихідного дня поставить на межу бідності 50 тисяч громадян і викличе соціальні заворушення

Міська комісія з ліквідації надзвичайної ситуації Краматорська відмовилася запроваджувати у місті карантин вихідного дня. Про це написав мер міста Андрій Панков у Facebook, опублікувавши відповідне рішення міськради.

«На нашу думку, обмеження, що вводяться постановою Кабінету міністрів №1100 від 11 листопада по всій Україні, не враховують істотних відмінностей між містами і повинні бути переглянуті. Такі рішення повинні прийматися виключно на місцях», – заявив мер.

Він впевнений, що власники і адміністратори закладів громадського харчування у місті відповідально підійшли до організації внутрішнього простору з дотриманням всіх заходів безпеки. Мер додав що відповідний лист з проханням врахувати думку міської влади в п'ятницю відправив до Кабміну.

«Введення обмежень, передбачених постановою Кабінету міністрів... у вихідні дні, поставить на межу бідності майже 50 тисяч громадян і викличе соціальні заворушення. У регіоні, який межує з окупованими територіями, це неприпустимо», – сказано в листі.

13 листопада запроваджувати карантин вихідного дня відмовилась міська влада Черкас. У місті у суботу та неділю буде дозволена робота барів, ресторанів, кафе, торговельно-розважальних центрів.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення.

Карантин вихідного дня запроваджують вже з цих вихідних — з 00:00 суботи, 14 листопада, до 00:00 понеділка, 16 листопада. Такий карантин діятиме в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Забороняється працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.



