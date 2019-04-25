На сміттєвому полігоні під Києвом встановили нові очисні системи за 17 млн грн (фото)



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Сміттєвий полігон №5 у селі Підгірці

У Чистий четвер Віталій Кличко перевірив роботу фільтраційних станцій на полігоні

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як працюють нові фільтраційні станції, що встановили на сміттєвому полігоні №5 у селі Підгірці. Потужності очисних систем планують збільшити майже втричі. Про це повідомляє прес-служба мера.

«У 2015 році ми відновили і модернізували німецьку систему переробки фільтрату («ROCHEM UF - Systeme GmbH» - ред.), яка не працювала з 2012 року. Без роботи такого обладнання існував ризик потрапляння накопиченого фільтрату в навколишнє середовище. Сьогодні це обладнання працює і потужності для переробки збільшені»,- зазначив Кличко.

За словами мера, якщо раніше обладнання переробляло 350 кубів отруйного фільтрату на добу, то сьогодні - 550 кубометрів. Вартість обладнання та його встановлення – 17 млн грн.

На черзі – дооснащення очисної системи ще двома модулями, що дозволить збільшити її потужність до 950 м куб/добу.

Ефективність роботи німецького обладнання мер столиці разом із фахівцем компанії продемонстрували журналістам, показавши дві колби в одній з яких містився фільтрат з полігону, а в іншій – вже очищена дистильована вода, безпечна для навколишнього середовища.

Нагадаємо, у 2018 році столиця розпочала процес реконструкції полігону. Це перший етап рекультивації сміттєвого полігону.

Минулого року Київрада ухвалила план заходів, остаточною метою якого стане рекультивація полігону №5 - його закриття для прийому сміття та перетворення на безпечний об’єкт.

«Сьогодні полігон став більш контрольованим і безпечним в експлуатації завдяки низці ремонтних робіт, оновленню насосного обладнання, ремонту техніки. Зараз інертним ґрунтом майже перекрита перша карта полігону, що займає площу 18 га, ліквідовані аварійні схили, що могли обвалитись», - зазначив Кличко.

Здійснили і реконструкцію в’їзної дороги до полігону, придбали техніку для робіт на полігоні, відремонтували електропідстанції, побудували нову підйомну дорогу на другу карту полігону. Виконання цих робіт – це зменшення ризику аварійних ситуацій.

Вже завершений проект рекультивації першої черги полігону, який проходить державну експертизу. Також передбачено будівництво альтернативи полігону – нового сміттєпереробного заводу в місті Києві.

Полігон твердих побутових відходів №5, ввели в експлуатацію ще у 1986 році. - Тобто більше 30 років тому. Загальна площа полігону – 65 га. Щороку він приймає 1,2 млн тон відходів, півмільйона з яких надходить зі столиці.