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    На сміттєвому полігоні під Києвом встановили нові очисні системи за 17 млн грн (фото)

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    Сміттєвий полігон №5 у селі Підгірці - На сміттєвому полігоні під Києвом встановили нові очисні системи за 17 млн грн (фото)
    Сміттєвий полігон №5 у селі Підгірці

    У Чистий четвер Віталій Кличко перевірив роботу фільтраційних станцій на полігоні

    Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як працюють нові фільтраційні станції, що встановили на сміттєвому полігоні №5 у селі Підгірці. Потужності очисних систем планують збільшити майже втричі. Про це повідомляє прес-служба мера.

    «У 2015 році ми відновили і модернізували німецьку систему переробки фільтрату («ROCHEM UF - Systeme GmbH» - ред.), яка не працювала з 2012 року. Без роботи такого обладнання існував ризик потрапляння накопиченого фільтрату в навколишнє середовище. Сьогодні це обладнання працює і потужності для переробки збільшені»,- зазначив Кличко.

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    За словами мера, якщо раніше обладнання переробляло 350 кубів отруйного фільтрату на добу, то сьогодні - 550 кубометрів. Вартість обладнання та його встановлення – 17 млн грн.

    На черзі – дооснащення очисної системи ще двома модулями, що дозволить збільшити її потужність до 950 м куб/добу.

    Ефективність роботи німецького обладнання мер столиці разом із фахівцем компанії продемонстрували журналістам, показавши дві колби в одній з яких містився фільтрат з полігону, а в іншій – вже очищена дистильована вода, безпечна для навколишнього середовища.

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    На сміттєвому полігоні під Києвом встановили нові очисні системи за 17 млн грн (фото)
    На сміттєвому полігоні під Києвом встановили нові очисні системи за 17 млн грн (фото)
    На сміттєвому полігоні під Києвом встановили нові очисні системи за 17 млн грн (фото)
    На сміттєвому полігоні під Києвом встановили нові очисні системи за 17 млн грн (фото)
    На сміттєвому полігоні під Києвом встановили нові очисні системи за 17 млн грн (фото)
    На сміттєвому полігоні під Києвом встановили нові очисні системи за 17 млн грн (фото)
    На сміттєвому полігоні під Києвом встановили нові очисні системи за 17 млн грн (фото)

    Нагадаємо, у 2018 році столиця розпочала процес реконструкції полігону. Це перший етап рекультивації сміттєвого полігону.

    Минулого року Київрада ухвалила план заходів, остаточною метою якого стане рекультивація полігону №5 - його закриття для прийому сміття та перетворення на безпечний об’єкт. 

    «Сьогодні полігон став більш контрольованим і безпечним в експлуатації завдяки низці ремонтних робіт, оновленню насосного обладнання, ремонту техніки. Зараз інертним ґрунтом майже перекрита перша карта полігону, що займає площу 18 га, ліквідовані аварійні схили, що могли обвалитись», - зазначив Кличко.

    Здійснили і реконструкцію в’їзної дороги до полігону, придбали техніку для робіт на полігоні, відремонтували електропідстанції, побудували нову підйомну дорогу на другу карту полігону. Виконання цих робіт – це зменшення ризику аварійних ситуацій.

    Вже завершений проект рекультивації першої черги полігону, який проходить державну експертизу. Також передбачено будівництво альтернативи полігону – нового сміттєпереробного заводу в місті Києві. 

    Полігон твердих побутових відходів №5, ввели в експлуатацію ще у 1986 році. - Тобто більше 30 років тому. Загальна площа полігону – 65 га. Щороку він приймає 1,2 млн тон відходів, півмільйона з яких надходить зі столиці.

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    Віталій Кличко Київ сміття Київщина
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