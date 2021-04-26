Кравчук відреагував на заяви Путіна про захист російськомовних людей

Заяви Росії про просування «русского мира» – фальшиві, зазначив Кравчук

Заяви президента Росії Володимира Путіна та влади РФ про те, що, ніби-то своїми діями на Сході України РФ захищає російськомовних людей – це глибока фальш.

Про це у програмі «Взгляд с Банковой» телеканалу «Дом» заявив очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Він зазначив, що наслідки агресії Росії – 15 тисяч загиблих на Донбасі з боку України та 1,6 млн людей стали переселенцями.

«Зруйновані будинки, зруйнована інфраструктура, вони пішли й сьогодні живуть в інших регіонах України – і не тільки України, – не маючи всіх умов для життя і праці. І хочу сказати, що серед цих людей усі – російськомовні, та понад половину – етнічні росіяни», – підкреслив Кравчук.

Тому, за його словами, заяви Росії про просування «русского мира» – фальшиві.

«Просторікування російської влади, зокрема, і пана Путіна, що вони турбуються про російськомовних людей, що вони просувають так званий «русский мир» – це глибока фальш. 1,6 млн живих страждальців, плюс убиті на тій території. Тому треба припинити цю брехню, і почати важкий шлях до миру», – резюмував голова української делегації в ТКГ.

Глава делегації Києва в Тристоронній контактній групі (ТГК) по врегулюванню на Донбасі і перший президент України Леонід Кравчук анонсував історичне рішення, яке стане важливим кроком зі встановлення миру.

Напередодні Путін відреагував на пропозицію президента України зустрітися на Донбасі. Він порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви. «Що ми хочемо обговорювати на цій зустрічі? Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді, в першу чергу, керівництво України має зустрічатися з керівниками «республік», а вже потім обговорювати проблеми з представниками третіх країн. Якщо мова про двосторонні відносини, то ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», – відповів Путін.