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    Кравчук пояснив, кого судитимуть за співпрацю з «ДНР» після деокупації

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    Леонід Кравчук пояснив, кого судитимуть за співпрацю з &laquo;ДНР&raquo; після деокупації - Кравчук пояснив, кого судитимуть за співпрацю з «ДНР» після деокупації
    Леонід Кравчук пояснив, кого судитимуть за співпрацю з «ДНР» після деокупації
    Фото з відкритих джерел

    Україна діятиме тільки за законом, а ті, хто брали участь у тортурах і знущаннях над полоненими відповідатимуть

    Після звільнення окупованого Донбасу від російські військ і бойовиків тих, хто знущався над полоненими і застосовував тортури, судитимуть. Щодо звичайних мирних жителів окупованих територій, то до них жодних санкцій застосовувати не будуть.

    Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук у програмі «Погляд з Банкової» на каналі «Дім».

    Він підкреслив, що Україна діятиме тільки за законом.

    «Це міф. Є люди, які живуть там, і які не могли жити інакше. Вони не організовували жодних репресій, не організовували тортур, не вбивали. Тобто крові на їхніх руках немає. Ці люди не будуть притягатися до відповідальності», – розповів Кравчук.

    Під суд підуть ті, хто безпосередньо брав участь у тортурах і знущаннях над полоненими і затриманими.

    «Якщо людина у підвалах знущалася над полоненими, над ні в чому не винними людьми, якщо вона застосовувала тортури, – звичайно, такі люди повинні відповідати перед законом. Немає іншого в світі шляху. Людина, що призвела до трагічних наслідків, має нести відповідальність», – підкреслив Кравчук.

    Теги: ДНР Леонід Кравчук Україна
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