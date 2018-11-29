Кремль розлютив заклик Порошенка розмістити кораблі НАТО в Азовському морі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Пєскова, позиція Кремля з приводу заклику Порошенка до країн НАТО негативна

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що РФ негативно сприйняла заклик президента України Петра Порошенка розмістити кораблі НАТО в Азовському морі. Про це повідомляють РосЗМІ.

За словами Пєскова, позиція Кремля з приводу заклику Порошенка до країн НАТО негативна.

Він також заявив, що сама постановка такого питання «націлена на подальше провокування напруженості, на продовження провокаційною лінії, в основі якої лежать переделекторальні внутрішньополітичні інтереси президента Порошенка».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко закликав країни НАТО направити військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.

Зазначимо, що у Путіна не хочуть бачити посередників у контактах з Україною.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував стати посередником між Україною і РФ у зв'язку з агресією в Азовському морі.

«В ході бесіди з паном Путіним це питання (інциденту в Керченській протоці, - ред.) обговорювалося, в тому числі обговорювалося і питання про нашу роль як посередника», - зазначив Ердоган.

Порошенко і Ердоган домовились, що президент Туреччини порушить українське питання в Буенос-Айресі на саміті G20, який відбудеться 30 листопада-1 грудня.

Зазначимо, командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко заявив, що Україна буде просити закрити Босфор для Росії через агресію в Керченській протоці.

«Російська Федерація намагається встановити і поширити своє панування в Балтійському морі, в Арктиці, на Середньому і Далекому Сході», - додав він.

Слід зазначити, що президент Петро Порошенко закликав розмістити кораблі НАТО в Азовському морі.

Раніше президент України Петро Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.