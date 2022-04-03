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    Події в Україні

    Розвідка США: Путін хоче влаштувати «парад перемоги» 9 травня

    Диктатору Путіну необхідно продемонструвати хоч якусь перемогу - Розвідка США: Путін хоче влаштувати «парад перемоги» 9 травня
    Диктатору Путіну необхідно продемонструвати хоч якусь перемогу
    фото з відкритих джерел

    Путін сподівається взяти під контроль східний регіон України до початку травня

    Президент країни-агресорки Володимир Путін сподівається отримати «хоч якусь перемогу» в Україні до 9 травня і влаштувати в Москві парад. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, знайомі з оцінками американської розвідки.

    За даними американських чиновників, Росія переглянула стратегію війни в Україні, щоб зосередитися на взятті під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України з датою 9 травня.

    Диктатору Путіну необхідно продемонструвати «хоч якусь перемогу», і він сподівається взяти під контроль східний регіон України до початку травня.

    «У Путіна 9 травня буде парад перемоги, незалежно від стану війни чи мирних переговорів, – сказав представник європейської оборони. – З іншого боку: парад перемоги з якими військами і технікою?».

    Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив думку, що найближчим часом РФ намагатиметься захопити третину територій України.

    Також прем’єр Польщі назвав 10 дій Європи, які врятують Україну.

    Нагадаємо, Лондон дав пораду Києву щодо перемовин із РФ.

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    Теги: розвідка росія окупанти США війна путін парад Україна президент окупація #stoprussia
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    Розвідка США: Путін хоче влаштувати «парад перемоги» 9 травня