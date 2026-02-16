Головна Новини
search button user button menu button

Кремль знову заговорив про території перед зустріччю в Женеві

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Кремль знову заговорив про території перед зустріччю в Женеві
Російські посадовці продовжують публічно заявляти, що не задовольняться лише контролем над частинами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей
фото з відкритих джерел

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що на переговорах у Женеві обговорюватимуть, зокрема, питання територій

Кремль офіційно визнав, що на майбутніх переговорах у Швейцарії обговорюватимуться територіальні питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, яку цитують російські ЗМІ. 

За словами речника Кремля, попри складність діалогу, російська сторона готова до обговорення «широкого кола питань», серед яких статус територій залишається одним із ключових пунктів.

«Ми неодноразово зазначали, що будь-який переговорний процес має враховувати реалії на землі. Питання територій, безумовно, буде на столі під час зустрічі в Женеві. Це складний кейс, але ми готові до розмови в межах наших національних інтересів», – цитують Пєскова російські медіа.

Офіційний Київ наразі не коментував слова Пєскова. Проте раніше українське МЗС неодноразово наголошувало: «торгівля територіями» є неможливою, а основою будь-якого миру має бути повне відновлення територіальної цілісності України.

Також західні партнери, зокрема представники ЄС, які будуть присутні в Женеві як спостерігачі.

Експерти також вважають, що Кремль намагається перехопити ініціативу, вкидаючи тему територій у міжнародний інфопростір перед зустріччю в Женеві.

Нагадаємо, ISW пояснив, чого ще крім територій Росія вимагатиме на перемовинах. Російські посадовці продовжують публічно заявляти, що не задовольняться лише контролем над частинами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Росія під час майбутніх переговорів щодо завершення війни може висувати до України вимоги, що виходять далеко за межі територіального питання.

Аналітики зазначають, що Москва, ймовірно, наполягатиме не лише на міжнародному визнанні окупованих територій, а й на ширших політичних та безпекових умовах. Серед них – обмеження оборонних спроможностей України, зміна її зовнішньополітичного курсу та перегляд архітектури безпеки в Європі.

Читайте також:

Теги: війна переговори росія Україна Дмитро Пєсков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16 лютого Зеленський провів селектор по ситуації в областях нашої країни
Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет
Сьогодні, 14:34
Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 лютого: ситуація на фронті
Сьогодні, 06:00
Нині триває 1443-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2026 року
5 лютого, 08:25
Українська делегація на переговорах в Абу-Дабі у січня 2026 року
Переговори в Абу-Дабі: Умєров повідомив перші деталі
4 лютого, 12:10
РФ атакувала Дніпропетровщину
На Дніпропетровщині загинули люди від удару РФ
4 лютого, 07:56
Обміняти НАТО на Гренландію? CNN пояснив, чому це погана угода для Трампа
Обміняти НАТО на Гренландію? CNN пояснив, чому це погана угода для Трампа
26 сiчня, 01:39
Унаслідок атаки безпілотників сталося загоряння
Генштаб підтвердив ураження нафтобази в Пензенській області
23 сiчня, 16:06
Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав дії Франції щодо танкера «тіньового флоту» РФ
Сибіга привітав затримання Францією підсанкційного танкера РФ
22 сiчня, 19:53
Кінець ілюзії міжнародного порядку
Кінець ілюзії міжнародного порядку
21 сiчня, 14:03

Новини

Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Сьогодні, 18:02
Кремль знову заговорив про території перед зустріччю в Женеві
Сьогодні, 17:46
Нафтовий бум: експорт із РФ до Китаю наближається до історичного максимуму
Сьогодні, 16:54
Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
Сьогодні, 16:24
Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет
Сьогодні, 14:34
Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua