Кремль знову заговорив про території перед зустріччю в Женеві

Російські посадовці продовжують публічно заявляти, що не задовольняться лише контролем над частинами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що на переговорах у Женеві обговорюватимуть, зокрема, питання територій

Кремль офіційно визнав, що на майбутніх переговорах у Швейцарії обговорюватимуться територіальні питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, яку цитують російські ЗМІ.

За словами речника Кремля, попри складність діалогу, російська сторона готова до обговорення «широкого кола питань», серед яких статус територій залишається одним із ключових пунктів.

«Ми неодноразово зазначали, що будь-який переговорний процес має враховувати реалії на землі. Питання територій, безумовно, буде на столі під час зустрічі в Женеві. Це складний кейс, але ми готові до розмови в межах наших національних інтересів», – цитують Пєскова російські медіа.

Офіційний Київ наразі не коментував слова Пєскова. Проте раніше українське МЗС неодноразово наголошувало: «торгівля територіями» є неможливою, а основою будь-якого миру має бути повне відновлення територіальної цілісності України.

Також західні партнери, зокрема представники ЄС, які будуть присутні в Женеві як спостерігачі.

Експерти також вважають, що Кремль намагається перехопити ініціативу, вкидаючи тему територій у міжнародний інфопростір перед зустріччю в Женеві.

Нагадаємо, ISW пояснив, чого ще крім територій Росія вимагатиме на перемовинах. Російські посадовці продовжують публічно заявляти, що не задовольняться лише контролем над частинами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Росія під час майбутніх переговорів щодо завершення війни може висувати до України вимоги, що виходять далеко за межі територіального питання.

Аналітики зазначають, що Москва, ймовірно, наполягатиме не лише на міжнародному визнанні окупованих територій, а й на ширших політичних та безпекових умовах. Серед них – обмеження оборонних спроможностей України, зміна її зовнішньополітичного курсу та перегляд архітектури безпеки в Європі.