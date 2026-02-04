На Дніпропетровщині загинули люди від удару РФ

Російський удар зачепив лінію електропередач

Уночі ворог атакував безпілотниками Васильківську громаду Синельниківського району. Загинули 68-річна жінка і 38-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Також двоє людей постраждали. Жінка 47 років та чоловік 63 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

фото: Олександр Ганжа/Telegram

«Виникли пожежі. Пошкоджені три приватні будинки, ще один – знищений. Понівечені господарські споруди, авто, будівля, що не експлуатувалася, адмінбудівля. Зачепило лінію електропередач», – наголосив Ганжа.

фото: Олександр Ганжа/Telegram

фото: Олександр Ганжа/Telegram

Зокрема, росіяни атакували Нікопольщину – Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Агресор застосовував FPV-дрони та РСЗВ «Град». Пошкоджені інфраструктура, лінія електропередач.

Нагадаємо, унаслідок нічного ворожого обстрілу в Одесі пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячих садки та одну школу. Постраждали двоє людей, яким було надано медичну допомогу на місці.