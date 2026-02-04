На Дніпропетровщині загинули люди від удару РФ
Російський удар зачепив лінію електропередач
Уночі ворог атакував безпілотниками Васильківську громаду Синельниківського району. Загинули 68-річна жінка і 38-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
Також двоє людей постраждали. Жінка 47 років та чоловік 63 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
«Виникли пожежі. Пошкоджені три приватні будинки, ще один – знищений. Понівечені господарські споруди, авто, будівля, що не експлуатувалася, адмінбудівля. Зачепило лінію електропередач», – наголосив Ганжа.
Зокрема, росіяни атакували Нікопольщину – Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Агресор застосовував FPV-дрони та РСЗВ «Град». Пошкоджені інфраструктура, лінія електропередач.
Нагадаємо, унаслідок нічного ворожого обстрілу в Одесі пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячих садки та одну школу. Постраждали двоє людей, яким було надано медичну допомогу на місці.
Читайте також:
Коментарі — 0