Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Дніпропетровщині загинули люди від удару РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Дніпропетровщині загинули люди від удару РФ
РФ атакувала Дніпропетровщину
фото: Олександр Ганжа/Telegram

Російський удар зачепив лінію електропередач

Уночі ворог атакував безпілотниками Васильківську громаду Синельниківського району. Загинули 68-річна жінка і 38-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Також двоє людей постраждали. Жінка 47 років та чоловік 63 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

На Дніпропетровщині загинули люди від удару РФ фото 1
фото: Олександр Ганжа/Telegram

«Виникли пожежі. Пошкоджені три приватні будинки, ще один – знищений. Понівечені господарські споруди, авто, будівля, що не експлуатувалася, адмінбудівля. Зачепило лінію електропередач», – наголосив Ганжа.

На Дніпропетровщині загинули люди від удару РФ фото 2
фото: Олександр Ганжа/Telegram
На Дніпропетровщині загинули люди від удару РФ фото 3
фото: Олександр Ганжа/Telegram

Зокрема, росіяни атакували Нікопольщину – Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Агресор застосовував FPV-дрони та РСЗВ «Град». Пошкоджені інфраструктура, лінія електропередач.

Нагадаємо, унаслідок нічного ворожого обстрілу в Одесі пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячих садки та одну школу. Постраждали двоє людей, яким було надано медичну допомогу на місці.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пауль (крайня ліворуч) зробили фото на тлі георгіївської стрічки
Росіянка, яка фотографувалася на тлі символу війни, візьме участь у етапі Кубка світу
16 сiчня, 11:17
Окупанти під час нічної атаки пошкодили консульство Польщі в Одесі
Окупанти під час нічної атаки пошкодили консульство Польщі в Одесі
13 сiчня, 20:10
Зеленський повідомив інформацію від розвідки
Зеленський попередив про загрозу масованого удару РФ
12 сiчня, 20:58
Син акторки Римми Зюбіної Даниїл Мойсеєв поповнив лави ЗСУ
Син української акторки добровільно долучився до лав ЗСУ після двох відмов
12 сiчня, 19:12
Воїн нагороджений відзнакою президента України «За оборону України»
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Романа Горака
12 сiчня, 09:00
Нині триває 1418-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року
11 сiчня, 08:20
Садовий зробив заяву про атаку на Львів
Уперше Львів атаковано балістичною ракетою. Садовий попередив Європу про небезпеку
9 сiчня, 11:03
Руслану Кочубею назавжди 21 рік
Пішов на фронт у 19-річному віці. Згадаймо Руслана Кочубея
8 сiчня, 09:00
Мирослав Маринович вважає, що за рік втома українців через війну може стати меншою
Маринович звернувся до українців, які втомилися від війни
7 сiчня, 15:48

Події в Україні

У кількох регіонах 4 лютого 2026 року введено аварійні відключення світла
У кількох регіонах 4 лютого 2026 року введено аварійні відключення світла
Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 лютого 2026 року
Втрати ворога станом на 4 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
На Дніпропетровщині загинули люди від удару РФ
На Дніпропетровщині загинули люди від удару РФ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 4 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 4 лютого 2026

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua