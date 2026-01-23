Генштаб підтвердив ураження нафтобази в Пензенській області

Нафтобаза «Пензанєфтєпродукт» забезпечує ресурсами окупаційну армію

Сили оборони атакували нафтобазу «Пензанєфтєпродукт» в Пензенській області. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Генеральний штаб ЗСУ.

Унаслідок удару на об’єкті зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються. Варто зазначити, що нафтобаза забезпечує потреби окупаційної армії.

Також, підтверджено ураження радіолокаційної станції «Подльот» на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим, в районі населеного пункту Фрунзе.

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області та Білгородської області РФ, уражено особовий склад противника. Втрати уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 23 січня дрони атакували Пензу. Внаслідок атаки безпілотників сталося загоряння на місцевій нафтобазі. Атаку підтвердив губернатор регіону.

До слова, у ніч на 19 січня Сили оборони України здійснили серію ударів по стратегічних об'єктах російського агресора, розташованих у тилу та на окупованих територіях.