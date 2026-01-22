Сибіга привітав затримання Францією підсанкційного танкера РФ

Глава МЗС України назвав дії Парижа проявом сили та рішучості

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав затримання Францією підсанкційного російського танкера у Середземному морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Андрія Сибіги.

Сибіга наголосив, що дії французької сторони є прикладом необхідної жорсткості у протидії Росії.

«Це саме той прояв сили і рішучості, які потрібні, коли маєш справу з агресивною терористичною державою, якій байдуже на закони», – заявив міністр. За його словами, такі кроки є єдиною мовою, яку розуміє російська сторона.

This is exactly the strength and resolve that are needed when dealing with aggressive and lawless terrorist state, Russia. The only language they understand. We welcome France’s resolute leadership that demonstrates the strength of Europe and our shared principles. @jnbarrot https://t.co/ewuiSoCn3y — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 22, 2026

«Це єдина мова, яку вони розуміють. Вітаємо рішуче лідерство Франції, що демонструє силу Європи і наші спільні принципи», – додав Сибіга.

Вдень 22 січня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що французький флот перехопив підсанкційний танкер так званого «тіньового флоту» Росії у Середземному морі.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі закликав європейські країни активніше зупиняти російські нафтові танкери, які використовуються для обходу санкцій.