Буданов разом з командою вирушили до Женеви на переговори

Команда українських переговірників вирушила на переговори у Швейцарію

Буданов каже, що дорогою будуть обговорювати з командою уроки історії України

Команда українських переговірників вирушила на переговори у Швейцарію. Відповідним дописом поділився керівник Офісу президента Кирило Буданов, пише «Главком».

Глава Офісу президента показав фото біля потяга зі своїм першим заступником Сергієм Кислицею та заступником начальника ГУР Міноборони Вадимом Скібіцьким.

«На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені», – написав Буданов.

Як повідомлялось, напередодні важливих тристоронніх зустрічей у Женеві Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Раніше «Главком» писав, що голова української делегації Рустем Умєров офіційно підтвердив проведення наступного раунду тристоронніх переговорів у форматі «Україна – США – Росія». Зустріч відбудеться 17–18 лютого 2026 року у Женеві (Швейцарія).

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність української делегації до цієї зустрічі.

Так, у Женеві українську делегацію представлятимуть керівник ОП Кирило Буданов, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця; очільник парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія; та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.