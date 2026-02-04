Головна Світ Політика
search button user button menu button

Переговори в Абу-Дабі: Умєров повідомив перші деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Переговори в Абу-Дабі: Умєров повідомив перші деталі
Українська делегація на переговорах в Абу-Дабі у січня 2026 року
фото: reuters (ілюстративне)

Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі

Сьогодні, 4 лютого, розпочався черговий етап перемовин в Абу-Дабі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову української делегації Рустема Умєрова.

Зазначається, що переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія. «Далі – робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій», – зазначив Умєров.

«Працюємо в межах чітких директив Президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру. Про перебіг кожного етапу перемовин інформуємо главу держави», – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, сьогодні українська делегація прибула в Абу-Дабі (ОАЕ). 

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою перед новим раундом тристоронніх зустрічей в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він також згадав про енергетичне перемирʼя з РФ, назвавши його таким, що «допомагає досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату».

Читайте також:

Теги: ОАЕ переговори Рустем Умєров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Дніпро
Атака на Дніпро, заяви Трампа: головне за ніч
7 сiчня, 05:51
Президент України та британський міністр провели переговори щодо розгортання британських військ після закінчення війни
Зеленський обговорив з очільником Міноборони Британії розміщення західних військ
9 сiчня, 17:31
Роджер Вікер стверджує, що глава Кремля неодноразово демонстрував, що не зацікавлений у мирних переговорах
«Він з того ж тіста, що й терористи в усьому світі». Американський сенатор розкритикував Путіна
16 сiчня, 09:35
В Об'єднаних Арабських Еміратах пройшли дводенні переговори між США, Україною та Росією
Віткофф підтвердив плани щодо наступних переговорів США, України та Росії
24 сiчня, 22:52
«Коаліція охочих» продовжує координувати зусилля щодо підтримки України
«Коаліція охочих» перегляне свої плани після переговорів в ОАЕ 
25 сiчня, 04:33
Путін наполягає на збереженні контролю над окупованими 20% територій України та на передачі решти Донеччини
Мирний план Трампа стане пасткою для України: пояснення Telegraph
Сьогодні, 00:29
Спецпредставник Путіна мчить в Давос на зустріч з американцями – Reuters
Спецпредставник Путіна мчить в Давос на зустріч з американцями – Reuters
19 сiчня, 12:39
«Тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі були «позитивними» та «конструктивними»
Переговори України, Росії та США завершилися: перші підсумки
24 сiчня, 15:34
Склад російської делегації на переговорах в ОАЕ залишається незмінним
Переговори РФ з Україною: Кремль розкрив склад делегації
Вчора, 12:38

Політика

Переговори в Абу-Дабі стартували: деталі від Умєрова
Переговори в Абу-Дабі стартували: деталі від Умєрова
Делегація України прибула на переговори в Абу-Дабі
Делегація України прибула на переговори в Абу-Дабі
Навіщо РФ було потрібне енергетичне перемир’я: пояснення аналітиків
Навіщо РФ було потрібне енергетичне перемир’я: пояснення аналітиків
Естонія затримала контейнеровоз із російським екіпажем, який прямував до РФ
Естонія затримала контейнеровоз із російським екіпажем, який прямував до РФ
Трамп напав на журналістку через запитання про справу Епштейна
Трамп напав на журналістку через запитання про справу Епштейна
Стармер назвав особливо підлими удари РФ по українській енергетиці
Стармер назвав особливо підлими удари РФ по українській енергетиці

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua