Переговори в Абу-Дабі: Умєров повідомив перші деталі

Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі

Сьогодні, 4 лютого, розпочався черговий етап перемовин в Абу-Дабі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову української делегації Рустема Умєрова.



Зазначається, що переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія. «Далі – робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій», – зазначив Умєров.



«Працюємо в межах чітких директив Президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру. Про перебіг кожного етапу перемовин інформуємо главу держави», – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, сьогодні українська делегація прибула в Абу-Дабі (ОАЕ).

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою перед новим раундом тристоронніх зустрічей в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він також згадав про енергетичне перемирʼя з РФ, назвавши його таким, що «допомагає досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату».