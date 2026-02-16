Головна Країна Події в Україні
ISW пояснив, чого ще крім територій Росія вимагатиме на перемовинах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
ISW пояснив, чого ще крім територій Росія вимагатиме на перемовинах
Російська переговорна група на перемовинах у Стамбулі. Травень, 2025 року
фото: Reuters

Російські посадовці продовжують публічно заявляти, що не задовольняться лише контролем над частинами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей

Росія під час можливих переговорів щодо завершення війни може висувати до України вимоги, що виходять далеко за межі територіального питання. Про це йдеться у новому аналізі Інститут вивчення війни (ISW), пише «Главком».

Аналітики зазначають, що Москва, ймовірно, наполягатиме не лише на міжнародному визнанні окупованих територій, а й на ширших політичних та безпекових умовах. Серед них – обмеження оборонних спроможностей України, зміна її зовнішньополітичного курсу та перегляд архітектури безпеки в Європі.

У звіті підкреслюється, що російська сторона може використовувати переговори для досягнення стратегічних поступок, які послаблять українську державність і вплив Заходу в регіоні.

Зокрема, російські посадовці продовжують публічно заявляти, що не задовольняться лише контролем над частинами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. У Москві також говорять про необхідність зміни політичного курсу України та формування «дружньої» до Росії влади.

В ISW наголошують, що Кремль відкидає ідею сильних західних гарантій безпеки для України та зберігає намір досягати своїх цілей як дипломатичним, так і військовим шляхом.

Наступний раунд тристоронніх переговорів у форматі «Україна – США – Росія» відбудеться 17–18 лютого 2026 року у Женеві (Швейцарія). 

Варто зазначити, що команда українських переговірників вже вирушила на переговори у Швейцарію.

У Женеві українську делегацію представлятимуть керівник ОП Кирило Буданов, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця; очільник парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія; та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

До складу делегації РФ увійдуть щонайменше 15 осіб. Зокрема, у переговорах братиме участь заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін, а очолить делегацію помічник президента РФ Володимир Мединський.

