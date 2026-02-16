Рубіо заявив, що світ недооцінив роль США у мирних переговорах

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США продовжать участь у мирному процесі, якщо вона буде конструктивною

Держсекретар США наголосив, що саме Вашингтону вдалося посадити сторони війни за стіл переговорів

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що міжнародна спільнота недостатньо підтримує мирні ініціативи президента Дональда Трампа щодо війни в Україні та замість цього часто критикує Вашингтон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Марко Рубіо під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

За його словами, Сполучені Штати залишаються єдиною країною, якій вдалося посадити сторони конфлікту за стіл переговорів. Він також розкритикував міжнародні інституції, зокрема Організацію Об’єднаних Націй, заявивши, що інші гравці не змогли досягти подібного результату. Держсекретар наголосив, що реакція частини міжнародної спільноти на дії Вашингтона викликає в нього здивування.

This is one of the few wars I've ever seen where some people in the international community condemn you for trying to help end a war, but that's what we're going to do as long as our role and engagement is a positive one.@SecRubio on the Russia-Ukraine war pic.twitter.com/x9P1kua7p9 — Department of State (@StateDept) February 16, 2026

«Це одна з небагатьох війн, які я коли-небудь бачив, де деякі люди в міжнародній спільноті засуджують вас за спробу допомогти припинити війну», - заявив Рубіо.

За його словами, США готові продовжувати участь у мирному процесі за умови, що їхня роль залишатиметься конструктивною та сприятиме реальному просуванню переговорів. Він підкреслив, що Вашингтон і надалі оцінюватиме власну участь через призму ефективності дипломатичних зусиль.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився держсекретареві США Марку Рубіо на Україну. На переконання прем'єра Київ нібито втручається у парламентські вибори країни та заявив про фінансування його опонентів.