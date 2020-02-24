Голова Полтавської ОДА: події у Нових Санжарах – робота професіональних провокаторів



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20 лютого увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині

Олег Синєгубов прокоментував заворушення, що відбулись на Полтавщині минулого тижня

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов заявляє, що протести в Нових Санжарах через приїзд у місцевий санаторій українців, яких евакуювали з Уханя, були роботою професіональних провокаторів, які приїхали для дестабілізації, поширення фейків, створення негативної картинки для ЗМІ.

Про це Олег Синєгубов сказвав в інтерв’ю «Главкому».

Синєгубов зазначив, що за протестами у Нових Санжарах стоять, зокрема, й ті, хто був усунутий від фінансових потоків корупційного характеру, які зупинили в перший же тиждень роботи в Полтавській області, а також ті, хто намагався заробити політичні бали перед виборами.

«Попереду місцеві вибори, це обкатка технології, коли привозять такий контингент для певних негативних кампаній. Ми це розуміли, вели роз’яснювальну роботу на місці, ситуацію дестабілізувати не дозволили. Тут треба віддати належне поліції, що не дала погіршити чи посилити ситуацію», – сказав Синєгубов.

Синєгубов повідомив, що про рішення уряду розмістити евакуйованих з китайського міста Ухань українців у санаторії в Нових Санжарах довідався 20 лютого вранці між 06.00 – 07.00.

Нагадаємо, 20 лютого увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

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