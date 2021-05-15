Зеленський заявив, що Україна обов’язково буде в ЄС
«Україна – це Європа. І ми – європейці» – президент
«Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями» – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський з нагоди святкування Дня Європи заявив, що Україна обов’язково буде в Європейському Союзі.
Про це президент написав у своєму Twitter.
«Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. Україна обов’язково буде в Європейському Союзі», – заявив Зеленський.
Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. обов’язково буде в #EU pic.twitter.com/U2xxWKj9bx— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2021
Днями Володимир Зеленський підтвердив, що стратегічним курсом України є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.
День Європи відзначається 5 травня Радою Європи та 9 травня Європейським Союзом, а також офіційно в Україні щорічно у третю суботу травня з 2003 року.