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    Зеленський заявив, що Україна обов’язково буде в ЄС

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    &laquo;Україна &ndash; це Європа. І ми &ndash; європейці&raquo; &ndash; президент - Зеленський заявив, що Україна обов’язково буде в ЄС

    «Україна – це Європа. І ми – європейці» – президент

    Фото Дмитра Ларіна/УП

    «Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями» – Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський з нагоди святкування Дня Європи заявив, що Україна обов’язково буде в Європейському Союзі.

    Про це президент написав у своєму Twitter.

    «Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. Україна обов’язково буде в Європейському Союзі», – заявив Зеленський.

    Днями Володимир Зеленський підтвердив, що стратегічним курсом України є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.

    День Європи відзначається 5 травня Радою Європи та 9 травня Європейським Союзом, а також офіційно в Україні щорічно у третю суботу травня з 2003 року.

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    Теги: ЄС НАТО Європа незалежність Володимир Зеленський Україна президент
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