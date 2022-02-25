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    У «Слузі народу» пояснили, чому Зеленський запропонував Путіну переговори

    У «Слузі народу» пояснили, чому Зеленський запропонував Путіну переговори
    фото з відкритих джерел

    Війну треба закінчувати через ризик втрат для населення, тож президент Володимир Зеленський не проти вести переговори

    Партія «Слуга народу» виступила із заявою засудження поточної реакції демократичних країн Заходу на російську агресію в Україні. Про це у Telegram повідомила Олена Шуляк, голова партії «Слуга народу».

    У політсилі наголошують, що на сьогодні не бачать від Заходу кроків, які могли б змусити Росію зупинитись: закрити небо, відключити Росію від SWIFT, ввести нафтове ембарго проти Росії і зупинити російський експорт.

    «Але Захід цього не робить. Так, ввели нові санкції проти Росії. Але цього замало. Ми захищаємо свою країну наодинці», – наголосили у «Слузі народу».

    Як наголосили у партії, ЗСУ працюють дуже добре. «План Росії на перші дні вторгнення однозначно провалився. Тому вони такі жорстокі з цивільною інфраструктурою і мирними людьми», – йдеться у повідомленні.

    «Ми це Росії не пробачимо. Але для всіх очевидно – треба негайно закінчувати війну. Тому президент серед усього іншого пропонує і переговори», – заявили у «Слузі народу».

    Удень 25 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням щодо ситуації із російським вторгненням станом на обідню пору цього дня.

    Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.

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    Теги: Росія санкції партії Володимир Зеленський партія Слуга народу населення час
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    У «Слузі народу» пояснили, чому Зеленський запропонував Путіну переговори