Курт Волкер: Росія не вірить у серйозність намірів США щодо підтримки України

Курт Волкер вважає, що наразі російська влада спостерігає за діями Заходу і не має остаточного плану щодо вторгнення в Україну

На думку американського диломата, країнам Заходу варто діяти щодо РФ максимально рішуче

Російська політична еліта наразі не сприймає всерйоз попередження США про запровадження щодо РФ руйнівних економічних санкцій у разі реалізації нею сценарію повномасштабного військового вторгнення в Україну. Таку думку в інтерв’ю телеканалу «Україна24» висловив американський дипломат, колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

«Росія вже робить багато агресивних кроків і я вважаю, що вони не вірять у те, що Сполучені штати та інші країни справді серйозно хочуть їх відтіснити», – зазначив дипломат.

Тому, на думку Курта Волкера, західним країнам і, зокрема, американській адміністрації варто діяти максимально рішуче.

Американський дипломат вважає, що ризик повномасштабного військового вторгнення РФ в Українну варто поділити на дві частини: змогу та намір.

«Змога є, Росія наростила дуже велику потугу і в Україні і навколо неї, звичайно вторгнення можливе, але які наміри президента Путіна – чи хоче він використати армію для військового вторгнення, чи планує скористатися армією в дипломатичному сенсі? », – вважає Курт Волкер.

Тож, на думку дипломата, наразі керівництво РФ спостерігає за реакцією Заходу на ті чи інші дії РФ.

Волкер додав, що західним країнам потрібно зробити гранично зрозумілим для російської влади взаємозв’язок економічних санкцій щодо Росії із накопиченням нею військ біля українських кордонів.

Раніше Курт Волкер викрив найбільшу брехню Росії Росії щодо Криму.

Також нещодавно дипломат розповів, яких лідерів не вистачає Україні.

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