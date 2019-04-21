Справа «Приватбанку»: суд ухвалив третє рішення на користь Коломойського



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Суд скасував поручительство Коломойського по кредитах «Приватбанку»

Чергове рішення суду «створює правову невизначеність, а отже, і потенційні ризики для фінансової стабільності в Україні в майбутньому», зазначили в НБУ

Печерський райсуд Києва 20 квітня визнав недійсним договір про особисте поручительство Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування, які були видані «Приватбанку» до входження держави в капітал.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

У 2015 році Коломойський, будучи співвласником «Приватбанку», уклав з Національним банком договори особистого поручительства про погашення п'яти кредитів рефінансування «Приватбанку», отриманих за період 2008-2014 роки. Фактично, він взяв на себе особисті зобов'язання щодо погашення заборгованості банку перед НБУ, яка на сьогодні становить 9,2 млрд грн.

У вересні 2017 року, вже після націоналізації «Приватбанку», Коломойський звернувся до суду з вимогою розірвати договори поруки, і Печерський суд задовольнив позов.

НБУ має намір оскаржити рішення в апеляційній інстанції, але при цьому вказує на негативну тенденцію у справах по «Приватбанку».

«Чергове рішення суду створює правову невизначеність, а отже, і потенційні ризики для фінансової стабільності в Україні в майбутньому. Це рішення суду також ускладнює захист інтересів держави в судових процесах в інших юрисдикціях щодо відшкодування збитків, завданих банку та державі колишніми власниками «Приватбанку», - заявив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Національного банку України Віктор Григорчук.

Зазначимо, що це вже третє рішення на користь Коломойського у справі «Приватбанку» за останні три дні.

Нагадаємо, у четвер ввечері президент Петро Порошенко на засіданні РНБО дав низку доручень щодо денаціоналізації «Приватбанку».

Також Порошенко прокоментував ситуацію навколо «Приватбанку» та заявив, що не можна «допустити реваншу та пограбування держави олігархами».

Раніше у прес-службі фінустанови повідомили, що визнання процедури націоналізації «Приватбанку» незаконною поки ніяк не вплине на його роботу.

Натомість Ігор Коломойський наголосив, що нинішні управителі «Приватбанку» незабаром будуть відповідати перед законом.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».