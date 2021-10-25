«Північний потік – 2» до весни не запрацює – радник Байдена

У США наголосила, що Росія повинна збільшити постачання газу в Європу за маршрутами, які вже існують

Сертифікація Німеччиною і Єврокомісією газопроводу «Північний потік – 2» може затягнутися до березня 2022 року. Про це йдеться у заяві старшого радника Держдепу США Амоса Хохштейна.

За словами представника Держдепу, схвалення Німеччиною та Європейською комісією «Північного потоку – 2» може затягнутися до березня наступного року. Тому, зазначив Хохштейн, якщо Росія заявляє, що може швидко збільшити постачання газу в Європу через цей трубопровід, то вона повинна зробити це зараз через чинні маршрути.

«Ви не можете мати і те і інше», – цитує Хохштейна Reuters.

Він також підкреслив, що президент Росії Володимир Путін «наближається» до того, щоб використовувати газ як політичну зброю.

«Якщо у Росії дійсно є газ для постачання, а вона вважає за краще не робити цього, і це відбудеться тільки в тому випадку, якщо Європа погодиться з іншими вимогами, які абсолютно не пов'язані», – додав представник Держдепу.

При цьому Хохштейн зазначив, що США не змінили негативного ставлення до «Північного потоку – 2», але перейшли від спроб протидіяти будівництву газопроводу до нівелювання негативних наслідків його введення в експлуатацію.

Тим часом ціни на газ в Європі знову пішли вгору.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Наапередодні Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.

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