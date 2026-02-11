Шевченко пригадав, як ледь не опинився в іншому гранді чемпіонату Італії

Президент Української асоціації футболу міг стати подвійним орієнтиром для форварда збірної України Артема Довбика

Легенда українського футболу Андрій Шевченко на схилі кар'єри міг опинитися в італійській «Ромі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Prime Video Sport IT.

На фоні проблем у лондонському «Челсі» українець шукав іншу команду. Одного разу з'явився варіант із римськими «вовками». Шевченко навіть мав розмову з тодішнім керманичем «Роми» Лучано Спаллетті.

«Він був джентльменом. Він зателефонував мені, ми поспілкувалися. Він сказав: «Андрію, я би хотів, щоб ти перейшов сюди». Ми це обговорювали. Рішення було ухвалене за три дні. Тоді я захотів залишитися у «Челсі», бо зрозумів, що матиму більше ігрового часу», – розповів президент УАФ.

Зрештою, після двох непереконливих сезонів у чемпіонаті Англії Шевченко повернувся до Серії A. Щоправда, нападник обрав фактично рідні місця – «Мілан». Після року з «россонері» на початку сезону 2009/10 українець повернувся в київське «Динамо».

Перший українець у складі «Роми» з'явився аж влітку 2024 року. До столиці Італії тоді перебрався форвард Артем Довбик.

Чим відомий Андрій Шевченко

Вихованець «Динамо», зірковий форвард, пізніше – тренер і функціонер. Третій володар «Золотого м'яча» в історії України (2004 рік) та рекордсмен збірної України за голами.

На дорослому рівні Шевченко дебютував у кампанії 1992/93 за другу команду «Динамо» в Першій лізі. У першій же дебютував у сезоні 1994/95. Розцвів під керівництвом Валерія Лобановського, створивши наприкінці 90-х ударний тандем із Сергієм Ребровим.

У 1999 році за 25 млн доларів перейшов у «Мілан». У лавах «россонері» був чемпіоном Італії, виграв по Кубку та Суперкубку Італії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2002/03 і здобув Суперкубок УЄФА.

У збірній України провів 111 матчів, у яких оформив 48 голів. Учасник ЧС-2006 і домашнього Євро-2012, після якого завершив ігрову кар'єру. У 2016 році очолив національну команду, а в 2024-му став президентом УАФ.

«Рома» часів Лучано Спаллетті

Шевченко згадав про перший період італійця на чолі «вовків». Він прийшов у команду в 2005 році з «Удінезе» та працював із римлянами до вересня 2009 року.

За цей час «Рома» завоювала два Кубки Італії. Натомість у Серії A «вовки» тричі поспіль фінішували другими. Щоразу команда Спаллетті програвала титул міланському «Інтеру».

Лідером тієї команди був легендарний Франческо Тотті. Гольові подвиги разом із ним творили Вінченцо Монтелла та Мансіні.