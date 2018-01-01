Екс-радник Трампа називав себе радником Кремля

Картер Пейдж називав себе неофіційним радником співробітників Кремля

Колишній радник передвиборного штабу Дональда Трампа Картер Пейдж називав себе в одному з листів, датованому 25 серпня 2013 року, радником Кремля. Про це ввечері в суботу, 3 лютого, повідомляє журнал Time. «В останні півроку я мав честь служити неофіційним радником співробітників Кремля в рамках підготовки до проведення Росією в якості



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Картер Пейдж називав себе неофіційним радником співробітників Кремля

Колишній радник передвиборного штабу Дональда Трампа Картер Пейдж називав себе в одному з листів, датованому 25 серпня 2013 року, радником Кремля. Про це ввечері в суботу, 3 лютого, повідомляє журнал Time.

«В останні півроку я мав честь служити неофіційним радником співробітників Кремля в рамках підготовки до проведення Росією в якості країни-господарки саміту G20 в наступному місяці, де тема енергетики буде важливим аспектом в порядку денному», - говорилося зокрема, в листі, який цитує видання.

Лист був адресований академічному видавництву в рамках обговорення правок в пропоновану до публікації рукопис екс-радника Трампа, розповів Time редактор, який працював з Пейджем. Цей документ викликає питання про обсяг контактів Картера Пейджа з російською владою в останні роки, зазначає журнал.

2 лютого по рішенню Дональда Трампа був опублікований секретний меморандум, в якому йдеться про можливі порушення, допущених співробітниками Федерального бюро розслідувань (ФБР) і міністерства юстиції при розслідуванні ймовірного втручання Росії у вибори в США. У чотирьохсторінковій доповіді стверджується, що ФБР отримало дозвіл суду для стеження за спілкуванням Картера Пейджа з представниками Росії.

Джерело: Deutsche Welle