Лише зараз з’явилися юридичні підстави – Ткаченко про закриття каналів Медведчука

Канали планували закрити ще з 2018 року

Ткаченко підкреслив, що в журналістській спільноті підтримували санкції

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що для блокування телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука лише зараз з’явилися юридичні підстави. Про це він заявив в етері «Право на владу».

«Ці медіа з’являлися поступово, і ставав їх власником відомий «король темників» пан Медведчук теж поступово. Були певні рішення Верховної Ради, було рішення РНБО ще 2018 року, але, наскільки я розумію, лише зараз з’явилися юридичні підстави ухвалити це рішення», – сказав він.

Ткаченко підкреслив, що це рішення в журналістській спільноті підтримували багато організацій, зокрема й ті, які захищають свободу слова й борються з фейками.

Раніше Ткаченко заявив, що канали «112 Україна», NewsOne і Zik давно перетворилися на іноземну пропагандистську машину, яку опосередковано фінансував агресор. Міністерство культури та інформаційної політики України направило до компанії YouTube рішення РНБО України щодо санкцій проти телеканалів.

Зазначимо, Служба безпеки України надасть документи щодо заблокованих каналів, які належать Тарасу Козаку. Це може статися вже найближчим часом. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що кримінальний процес у цій справі може бути тривалим, проте блокування каналів було необхідним ще до кінця розслідування.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський оцінив можливість скасування санкцій проти каналів 112, NewsOne та Zik через суд. Він заявив, що рішення РНБО є бездоганним.