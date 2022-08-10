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Літаки окупантів нишпорять поблизу українських кордонів – Повітряні сили 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Літаки окупантів нишпорять поблизу українських кордонів – Повітряні сили 
Рашисти бояться залітати на нашу територію, тож крутяться поряд
фото з відкритих джерел

Росія зосередила навколо України приблизно 20 літаків для патрулювання 

Приблизно 20 російських військових літаків займаються постійним патрулюванням території навколо українських кордонів. Про це повідомив прессекретар командування Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Навколо українських кордонів постійно знаходяться близько 20 літаків. Вони патрулюють 24 на 7. Це літаки різних типів, які здійснюють патрулювання», – розповів Ігнат. 

Нагадаємо, раніше Ігнат заявив, що, станом на початок липня, російська авіація 2,5 місяці не залітала на територію, підконтрольну Україні. 

Як стало відомо сьогодні, під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку, боєць Нацгвардії здійснив пуск ракети з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» по літаку Су-25. Ціль була знищена.

Крім того, раніше стало відомо, що строковик Національної гвардії України (НГУ) збив уже сім ворожих повітряних цілей, у тому числі й одну крилату ракету. 

Раніше російські загарбники збили власний винищувач Су-34 над тимчасово окупованим Алчевськом у Луганської області.

Як відомо, пілоти Збройних сил України так вправно бомблять російських окупантів, що ті навіть не встигають засікти їх на своїх радарах.

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Теги: росія літак ЗСУ

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