Незгода з політикою РФ: МЗС Литви викликало російського посла

МЗС Литви глибоко стурбоване зовнішньою політикою Росії

У п’ятницю, 16 квітня, в міністерство закордонних справ Литви був викликаний посол Російської Федерації Олексій Ісаков, якому було повідомлено про незгоду Литви з зовнішньою політикою РФ.

Як повідомляє пресслужба міністерства, Литва висловила глибоку стурбованість:

розміщенням військ РФ на кордонах України та в окупованому Криму,

спробами отруїти опозиціонера Олексія Навального і його незаконним затриманням

«агресивною і шкідливою» діяльністю Росії, включаючи кібератаки, втручання у вибори в США та інших країнах і фінансування діяльності проти військ США в Афганістані.

Напередодні міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та України закликали РФ припинити свої провокації та дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ.

Раніше глава українського МЗС заявляв, що Україна отримала сигнал солідарності від міжнародних партнерів на тлі агресії РФ. Таку заяву він зробив після спілкування з 16 іноземними міністрами.

16 квітня Меркель, Макрон та Зеленський закликали Путіна забрати війська з українського кордону.

Того ж дня у Парижі відбулись перемовини лідерів України, Франції та Німеччини. На зустрічі обговорювали останнє загострення біля українських кордонів, безпекову ситуацію на Донбасі та проведення «нормандського саміту».

Після спілкування з іноземними колегами Зеленський ще раз зазначив, що 19 квітня відбудеться зустріч Нормандської четвірки на рівні радників. Український глава держави очікує, що після цієї зустрічі відбудеться відновлення режиму припинення вогню на Донбасі.

Також Зеленський розповів, що у нього з французьким президентом гарні відносини і він вдячний йому за це.

По завершенню переговорів Зеленського і Макрона віч-на-віч, які затягнулися так, що довелося перекроювати графік зустрічей, президент України провів брифінг для ЗМІ та розповів подробиці сьогоднішніх тристоронніх переговорів.