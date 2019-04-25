Литва закликала не визнавати паспорти РФ, що видаватимуть на окупованому Донбасі



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Вільнюс розглядає рішення РФ про спрощену роздачу паспортів як незаконне втручання у внутрішні справи України

Литва закликала міжнародну спільноту засудити рішення РФ щодо спрощеного надання громадянства мешканцям окупованих територій Донеччині і Луганщини та не визнавати російські паспорти мешканців Донбасу.

Про це йдеться у заяві МЗС Литви.

Відомство наголосило, що Литва розглядає рішення РФ про спрощену роздачу паспортів як незаконне втручання у внутрішні справи України, грубе порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

«Литва закликає міжнародне співтовариство рішуче засудити ці необґрунтовані дії Росії, а також закликає до невизнання незаконно виданих Російською Федерацією документів і до послідовних санкцій проти Росії за триваюче порушення суверенітету і територіальної цілісності України», - йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.

Нагадаємо, Радбез ООН збереться на засідання щодо України через указ Путіна