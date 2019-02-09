Луценко вишмаркався на Конституцію – депутат



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Юрій Луценко відвідав форум Петра Порошенка всупереч закону: генпрокурору заборонено займатись політикою Скріншот з відеозапису

Нардеп Сергій Лещенко підкреслив, що закони забороняють генпрокурору брати участь у політичних заходах

Народний депутат Сергій Лещенко стверджує, що генеральний прокурор Юрій Луценко порушує презумпцію невинуватості, називаючи людей злочинцями до вироку суду та оголошує про підозри, які потім кудись зникають. Лещенко також звертає увагу на те, що Луценко порушує закон, виступаючи під час виборчох кампанії на боці конктрених кандидатів. Про це депутат розказав в інтерв’ю «Главкому».

«Прокурор САП Ярова була на з’їзді Тимошенко, Луценко був на з’їзді Порошенка. Чому перший випадок КДКП (Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів) розглядатиме, а другий – ні? Цікаво, якби прокурор Мюллер у США пішов на з’їзд до Трампа, що б сказали американці? Так поводитися – це те саме, що вишмаркатися на Конституцію і обтерти цим обличчя виборця», - заявив Лещенко.

На його думку, влада почала з того, що зламала всю систему, щоб призначити генпрокурора без освіти. «У нас генпрокурор – це процесуальна особа, яка підписує процесуальні документи, не маючи спеціальних знань. Він порушує презумпцію невинуватості, називаючи людей злочинцями до вироку суду, оголошує про підозри, які потім кудись зникають», - наголосив Лещенко.

Депутат підкреслив, що прямі норми законів про прокуратуру та про вибори президента, а також кодекс професійної етики забороняють генпрокурору брати участь у політичних заходах, «незалежно від того, чи він перебуває у відпустці, чи на лікарняному, чи він спить, чи випиває».

Нагадаємо, колишній прокурор Запорізької області Олександр Шацький подав скаргу в Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокуратури з проханням притягнути до дисциплінарної відповідальності генпрокурора Луценка за агітацію на підтримку президента Петра Порошенка на форумі в Києві.

Луценко заявив, що висловлював свою громадянську позицію на форумі 29 січня, де президент Порошенко оголосив, що що буде балотуватися на другий термін. Також глава ГПУ додав, що на час відвідання форуму перебував у відпустці.

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