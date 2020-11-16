Протести в Білорусі: кількість затриманих перевищила 1100

У Білорусі в неділю проходили акції протесту пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків

У ході масових акцій протесту, які пройшли у неділю в Білорусі, поліція затримала понад 1100 осіб.

Так, правозахисна організація «Вясна» станом на 1:48 наводить імена 1127 затриманих.

Більшість затриманих – мешканці Мінська. Також відомо про затримання в Новогрудку, Бобруйську, Вітебську, Гомелі та Світлогорську.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі затримано понад 900 учасників акцій протесту.

Як відомо, у столиці Мінську силовики ще до початку акції протесту під гаслом «Я виходжу» почали затримувати її учасників, застосовували світлошумові гранати для розгону масових скупчень.

Силовики також розігнали на так званій «площі Змін» у Мінську народний меморіал Романові Бондаренку, 31-річному чоловіку, який був забитий до смерті раніше цього тижня.

У Мінську люди спершу планували зібратися поблизу станції метро «Пушкінська», в місці, де ще у серпні загинув інший учасник протестів, Олександр Тарайковський.

Згодом вони мали пройти маршем до так званої «площі Змін», двору в Мінську, де був жорстоко побитий Роман Бондаренко.

Через кілька годин після інциденту, що стався 11 листопада, міліція привезла Бондаренка до лікарні, де Роман уже не вийшов зі стану коми, його смерть лікарі констатували ввечері 12 листопада.

Слова «Я виходжу», надіслані друзям у месенджері, були останніми, надісланими Романом Бондаренком перед смертю. Саме тому ці слова стали гаслом нової акції протесту.

Протести в Білорусі розпочалися 9 серпня, одразу після президентських виборів. Учасники протестів вважають вибори сфальсифікованими, Центральна виборча комісія оголосила переможцем Олександра Лукашенка, який керував Білоруссю з 1994 року.

Нагадаємо, що лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.