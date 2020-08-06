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    Думки вголос

    Єдине, що може завадити демократичному транзиту Білорусі - пряма російська інтервенція

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Єдине, що може завадити демократичному транзиту Білорусі - пряма російська інтервенція

    Білорусь ближче до демократії, ніж прийнято вважати

    Мовою оригіналу

    В большинстве бывших советских республик, вопреки ожиданиям перестроечной интеллигенции, после распада СССР сформировалась не демократическая, а автократическая или олигархическая система власти. В России к середине 90-х установилась олигархия, перешедшая в начале нулевых в путинскую автократию. В Украине, Молдове, Киргизстане еще в 90-е сформировалась олигархическая система. В Грузии автократия ненадолго сменилась демократией, а затем олигархией. В Армении олигархическая система сейчас поколеблена, но перспективы демократии еще туманы. В остальных постсоветских республиках за исключением демократических стран Прибалтики - типичные диктаторские (авторкатические) режимы.

    Беларуси будет проще сформировать демократическую систему власти, чем России и даже Украине. В отличие от России в ней нет многовековых имперских традиций, оправдывающих авторитарную власть необъятными размерами империи, которую надо держать под контролем. В отличие от Украины в Беларуси не сформировался олигархат, способный коррумпировать и подчинить себе любую поначалу демократическую власть.

    На пути к демократическим переменам в стране, по сути, стоит один человек – Лукашенко. Диктатор - камень на шее Беларуси, тянущий на дно потенциально европейское государство (я писал подробно об этом в предыдущих постах). Белорусы это, судя по последним событиям, поняли, и готовы избавиться от своего упыря. Единственное, что может помешать демократическому транзиту Беларуси – прямая российская интервенция.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Білорусь Росія Олександр Лукашенко Путін олігархи
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