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Віцепрезидент США Джей Ді Венс відповів на критику нового Папи Римського

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс відповів на критику нового Папи Римського
Венс: Я намагаюся не політизувати роль Папи Римського
колаж: glavcom.ua

Віцепрезидент США Венс відреагував на критику Папи Римського щодо імміграційної політики

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відкинув критику, що пролунала з боку новообраного Папи Римського Лева XIV, на адресу імміграційної політики, яку підтримує він та адміністрація Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Politico.

Суперечка розгорілася після появи в соціальних мережах акаунта, який пов’язують з колишнім кардиналом Робертом Прево, який став Папою Левом XIV. У цьому акаунті містилася критика імміграційної політики адміністрації Трампа та особисто Джей Ді Венса. Хоча справжність акаунта не була підтверджена, це викликало бурхливу реакцію серед прихильників Трампа, зокрема Стів Беннон назвав Лева XIV «найгіршим вибором для католиків MAGA».

Венс, який сам є католиком, у відповідь на критику заявив в інтерв'ю консервативному радіоведучому Х'ю Х'юїтту: «Я намагаюся не політизувати роль Папи Римського. Я впевнений, що він скаже багато речей, які мені подобаються. Я впевнений, що він скаже деякі речі, з якими я не згоден, але я продовжуватиму молитися за нього та Церкву, незважаючи на все це і крізь усе це».

Віцепрезидент США наголосив, що Церква «важливіша за політику», і додав, що її головна місія – «спасіння душ і поширення Євангелія». Він визнав, що час від часу Церква може торкатися питань державної політики, як і будь-яка інша людська інституція, але це не є її основним завданням.

Нагадаємо, новий Папа Римський Лев XIV, який походить зі США, активно користується соціальними мережами та регулярно коментує як релігійні теми, так і актуальні події. Його реакція на висловлювання віцепрезидента США Джей Ді Венса стала предметом широкої уваги.

Особливої популярності набрав пост Лева XIV, в якому він заперечив твердження Венса щодо християнських пріоритетів любові. Йдеться про заяву віцепрезидента в ефірі Fox News, де той стверджував, що християнська любов має поступову ієрархію: спочатку до родини, потім до ближніх, громади, співгромадян, а вже потім – до решти світу. За словами Венса, ліві політики нібито спотворюють цю концепцію.

Цю позицію ще в лютому 2025 року публічно розкритикував тоді ще кардинал Роберт Прево – у статті для National Catholic Reporter він наголосив, що така інтерпретація є хибною, адже Ісус не встановлює жодної черговості у любові до ближнього.

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Теги: Джей Ді Венс Папа Римський США

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