Кличко показав, як цілодобово розчищали Київ від снігу (фото, відео)

У всіх районах працювали колони великої та малої техніки

Протягом всієї ночі місто прибирали 577 одиниць спецтехніки

Для боротьби із наслідками негоди на вулицях Києва протягом останньої доби працювали 577 одиниць спецтехніки та майже 5200 працівників комунальних служб. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу і продемонстрував відео, як прибирали сніг у Києві.

«Учора, як і прогнозували синоптики, у столицю прийшов сніг. А сьогодні – ще й сильні морози. Комунальна корпорація «Київавтодор» завчасно підготувалася до стихії. Вчора зранку на дорогах працювало 156 одиниць спецтехніки та 64 бригади з ручного прибирання», – розповів мер.

Першочергово почали обробляти підйоми, спуски, дороги з бруківки, мости й шляхопроводи. Для цього дорожники використовують рідкі хлориди, сіль і піщано-соляну суміш.

«Протягом всієї ночі місто прибирали загалом 577 одиниць спецтехніки «Київавтодору». У всіх районах працювали колони великої та малої техніки, що оперативно розчищали проїжджі частини від снігу. Майже 40 бригад з ручного прибирання вночі розчищали сніг на тротуарах і зупинках громадського транспорту. Усього останньої доби до прибирання в столиці були залучені майже 5200 працівників усіх комунальних підприємств. Ми зробили все можливе, щоб негода не паралізувала столицю», – наголосив мер Києва.

Також він подякував тим автовласникам, які сьогодні залишили свої авто вдома та пересіли на громадський транспорт. І зауважив, що менша кількість автомобілів на вулицях дозволяє ефективно працювати спецтехніці.

Кличко зазначив, що синоптики прогнозують подальше зниження температури повітря, а це може призвести й до обмерзання доріг.

«Тому закликаю водіїв бути обережними, дотримуватись швидкісного режиму, дистанції на дорозі. А тим, хто може залишити авто вдома, – пересуватись громадським транспортом», – сказав Кличко.

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