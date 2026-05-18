Білорусь розпочала військові навчання з бойового застосування ядерної зброї

Військові Білорусі розпочали навчання із використання ядерної зброї

Збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони Білорусі.

Як повідомляється, головною метою тренувань є тестування логістичних ланцюжків та технічної готовності підрозділів до використання спецбоєприпасів.

У білоруському міноборони зазначили, що під час маневрів перевірять готовність армії до швидкого розгортання засобів масового ураження у різних куточках країни. Особливий акцент військові планують зробити «на відпрацюванні скритності, пересування на значні відстані та розрахунках застосування сил і техніки».

«Головною особливістю цього заходу стане перевірка готовності до виконання завдань бойового застосування з непідготовлених районів по всій території Республіки Білорусь. Основний акцент буде зроблено на відпрацювання питань скритності, переміщення на значні відстані, проведення розрахунків для застосування сил та засобів», – йдеться в повідомленні оборонного відомства Білорусі.

Зауважимо, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко погодився у 2023 році на розміщення російських тактичних ядерних ракет.

Нагадаємо, Путін заявив, що Росія розгорне свою нову ядерну ракету «Сармат» до кінця року, і що Москва продовжить модернізацію своїх ядерних сил. Диктатор стверджує, що дальність дії ракети «Сармат» може перевищувати 35 тис. кілометрів. У Кремлі заявляють, що вона має замінити радянський комплекс «Воєвода» і нібито значно перевершує його за бойовими характеристиками.

Раніше зазначалось, що Україна продовжує фіксувати намагання Російської Федерації більше втягнути Білорусь у війну проти України. Зеленський розповів, що російська сторона розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі. За словами глави держави, Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю.