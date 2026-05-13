Україна направить до Латвії експертів для захисту неба – Зеленський (відео)

Президент запропонував Латвії допомогу у захисті неба
фото: Офіс президента України
Зеленський запропонував відправити до Латвії українських спеціалістів для захисту повітряного простору

Київ відправить до Латвії своїх військових експертів для обміну досвідом та безпосередньої допомоги в захисті повітряного простору. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Facebook за підсумками зустрічі з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом, інформує «Главком».

«Розраховуємо підписати угоду з Латвією у форматі Drone Deal для побудови багаторівневої системи захисту неба від різних типів загроз», – зазначив президент.

Як повідомляється, головна мета документа – побудова багаторівневої системи захисту неба від різних типів сучасних загроз, зокрема безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

Drone Deal (Дрон Діл) – це багаторічна програма двосторонньої безпекової співпраці між Україною та міжнародними партнерами, спрямована на спільне виробництво дронів, постачання, розвиток засобів РЕБ та навчання. Це оборонна програма, що передбачає інтеграцію українських технічних рішень для захисту від масованих атак.

«Ми відправимо до Латвії своїх експертів для обміну досвідом та безпосередньої допомоги в захисті повітряного простору. Важливо разом працювати заради посилення оборони Європи», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час переговорів лідери держав детально обговорили поточну безпекову ситуацію в Балтійському регіоні. Президент України окремо нагадав, що першопричиною всіх сучасних викликів, криз та військових загроз на континенті є Росія та її триваюча агресія. Він подякував Латвії за непохитну і спільну позицію в оцінці дій країни-агресора.

Зауважимо, Президент України Володимир Зеленський разом із лідером Литви Гітанасом Наусєдою 13 травня уклали угоду про співпрацю у сфері оборонної експертизи та промисловості в межах формату Drone Deal. Про це йдеться на офіційному інтернет-представництві українського лідера.

Варто зазначити, що документ передбачає розвиток оборонно-промислової та технологічної співпраці між країнами, зокрема у сферах протиповітряної й протиракетної оборони, а також безпілотних систем.

Нагадаємо, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про відставку після того, як два українські безпілотники влетіли з території Росії та вразили резервуари нафтосховища. Раніше прем’єрка Латвії Евіка Сіліня викликала міністра оборони через дрони в повітряному просторі країни. Джерело повідомляє, що Сіліня закликала голову Міноборони залишити посаду, заявивши, що системи протидії дронам були розгорнуті надто пізно.

«Главком» писав, що в урядовій коаліції Латвії виникла політична криза. Ліберальна партія «Прогресивні» заявила про неможливість подальшої співпраці в Кабінеті міністрів під керівництвом Евіки Сіліні та закликала президента країни розпочати консультації щодо формування нового складу уряду. Повідомляється, що головним тригером розпаду коаліції стала відставка міністра оборони Андріса Спрудса, який представляє «Прогресивних».

 

Теги: Латвія Володимир Зеленський системи ППО дрон

