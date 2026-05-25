Держприкордонслужба: Військ біля кордону немає, але Росія штовхає Білорусь у війну

Демченко: інфраструктура для вторгнення будується, і Росія може нею скористатися в будь-який момент

На кордоні з Білоруссю тихо – ворожої техніки і військ не побільшало. Але розвідка фіксує, що Росія посилює тиск на Мінськ, намагаючись глибше втягнути його у війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

На кордоні – без змін

«Якщо говорити про лінію нашого кордону, то, на щастя, станом на цей момент переміщення чи техніки, чи озброєння, чи особового складу в безпосередній близькості до нашого кордону або такого накопичення ми не фіксуємо», – сказав Демченко.

Кількість білоруських підрозділів біля кордону з Україною не міняється з 2022 року — ротація є, збільшення немає. Великих угруповань російської армії на білоруській території також не видно. Ті підрозділи РФ, що там лишаються, пов'язані переважно з логістикою та постачанням, а не з піхотою.

Водночас цієї ночі прикордонники зафіксували захід ударного дрона на територію України з боку Білорусі. У ДПСУ вважають, що це був російський безпілотник, маршрут якого пролягав через білоруську ділянку. Раніше вздовж кордону в межах Житомирської та Рівненської областей фіксували й два розвідувальні дрони.

Загроза – не знята

Демченко застеріг від заспокоєності. Навіть без піхотних угруповань загроза з півночі нікуди не ділася.

«Ті інфраструктурні об'єкти, які Білорусь продовжує розвивати на своїй території, в тому числі й по напрямку нашого кордону, ті логістичні напрямки, які розбудовує Білорусь, Росія в будь-який момент може використати, перекинувши на територію Білорусі додаткові свої сили», – пояснив речник ДПСУ.

Вся ділянка від Волині до Чернігівщини, за його словами, залишається зоною ризику: «Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, особливо якщо Білорусь не встоїть під тиском Росії».

Що відбувалось останніми тижнями

Напруга на північному кордоні наростає поступово. Ось ключові події:

18 травня Білорусь розпочала спільні з Росією навчання з розгортання тактичної ядерної зброї в польових умовах – перевіряли логістику і готовність підрозділів до застосування спецбоєприпасів.

Того ж дня МЗС України назвало ці навчання «безпрецедентним викликом для світової системи безпеки» і закликало партнерів до жорсткої відповіді.

20 травня Зеленський провів Ставку і розкрив п'ять сценаріїв розширення війни з півночі – по кожному доручив готувати відповідь. Сили оборони на напрямку посилять.

Тижнем раніше «Главком» писав, що Зеленський підтвердив: Росія веде додаткові контакти з Лукашенком, аби переконати його долучитися до нових агресивних операцій.

Паралельно Україна зміцнює оборону: від Волинської до Чернігівської областей нарощуються укріплення й мінно-вибухові загородження на всій протяжності кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, на початку травня «Главком» повідомляв: прикордонники вже застерегли Мінськ через відповідні канали після фіксації нетипових повітряних цілей на кордоні. У 2022 році Росія вже використовувала білоруську територію для вторгнення в Україну та ракетних ударів по її містах.