Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Держприкордонслужба: Військ біля кордону немає, але Росія штовхає Білорусь у війну

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Держприкордонслужба: Військ біля кордону немає, але Росія штовхає Білорусь у війну
фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Демченко: інфраструктура для вторгнення будується, і Росія може нею скористатися в будь-який момент

На кордоні з Білоруссю тихо – ворожої техніки і військ не побільшало. Але розвідка фіксує, що Росія посилює тиск на Мінськ, намагаючись глибше втягнути його у війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

На кордоні – без змін

«Якщо говорити про лінію нашого кордону, то, на щастя, станом на цей момент переміщення чи техніки, чи озброєння, чи особового складу в безпосередній близькості до нашого кордону або такого накопичення ми не фіксуємо», – сказав Демченко.

Кількість білоруських підрозділів біля кордону з Україною не міняється з 2022 року — ротація є, збільшення немає. Великих угруповань російської армії на білоруській території також не видно. Ті підрозділи РФ, що там лишаються, пов'язані переважно з логістикою та постачанням, а не з піхотою.

Водночас цієї ночі прикордонники зафіксували захід ударного дрона на територію України з боку Білорусі. У ДПСУ вважають, що це був російський безпілотник, маршрут якого пролягав через білоруську ділянку. Раніше вздовж кордону в межах Житомирської та Рівненської областей фіксували й два розвідувальні дрони.

Загроза – не знята

Демченко застеріг від заспокоєності. Навіть без піхотних угруповань загроза з півночі нікуди не ділася.

«Ті інфраструктурні об'єкти, які Білорусь продовжує розвивати на своїй території, в тому числі й по напрямку нашого кордону, ті логістичні напрямки, які розбудовує Білорусь, Росія в будь-який момент може використати, перекинувши на територію Білорусі додаткові свої сили», – пояснив речник ДПСУ.

Вся ділянка від Волині до Чернігівщини, за його словами, залишається зоною ризику: «Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, особливо якщо Білорусь не встоїть під тиском Росії».

Що відбувалось останніми тижнями

Напруга на північному кордоні наростає поступово. Ось ключові події:

Тижнем раніше «Главком» писав, що Зеленський підтвердив: Росія веде додаткові контакти з Лукашенком, аби переконати його долучитися до нових агресивних операцій.

Паралельно Україна зміцнює оборону: від Волинської до Чернігівської областей нарощуються укріплення й мінно-вибухові загородження на всій протяжності кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, на початку травня «Главком» повідомляв: прикордонники вже застерегли Мінськ через відповідні канали після фіксації нетипових повітряних цілей на кордоні. У 2022 році Росія вже використовувала білоруську територію для вторгнення в Україну та ракетних ударів по її містах. 

Читайте також:

Теги: безпілотник розвідка прикордонники Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом кількох наступних років США мають повністю позбавитися від китайської залежності
Українські дрони заходять на американський ринок: які можливості та ризики
17 травня, 10:41
В останній день квітня Україна вшановує прикордонників
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
30 квiтня, 06:45
Ранком 2 травня рятувальники завершили роботи з ліквідації пожежі
Рятувальники завершили роботи з ліквідації пожежі у Тернополі
2 травня, 09:41
Командування Естонії вважає, що Росія зберігає здатність до нових війн
Естонія назвала рік, коли Росія знову буде готова до війни
5 травня, 18:07
Агентство з атомної енергії заявило про посилення активності БпЛА поблизу Південноукраїнської, Чорнобильської та Рівненської АЕС
МАГАТЕ за два дні зафіксувало понад 160 російських дронів біля українських АЕС
14 травня, 21:45
Російська промисловість залишилася без молоді, грошей та модернізації
Без молоді, грошей та модернізації: розвідка розкрила масштабний колапс російської промисловості
17 травня, 11:59
Російський безпілотник «Ланцет»
Ворог почав застосовувати нову тактику запуску «Ланцетів» – Флеш
18 травня, 08:29
У Ярославлі пролунало щонайменше 15 вибухів
Безпілотники масовано атакували російський Ярославль
22 травня, 02:59
Черкаси зазнали атаки російського БпЛА – травмовано 11 людей, з них 2 – діти
Нічний удар по Черкасах: російський дрон підпалив багатоповерхівку
Вчора, 08:36

Події в Україні

Держприкордонслужба: Військ біля кордону немає, але Росія штовхає Білорусь у війну
Держприкордонслужба: Військ біля кордону немає, але Росія штовхає Білорусь у війну
Удар знищив майже всі потужності НПЗ у Рязані – OSINT
Удар знищив майже всі потужності НПЗ у Рязані – OSINT
Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу
У Києві після атаки РФ 81 постраждалий. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН
У Києві після атаки РФ 81 постраждалий. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН
Бійці ЗСУ, що обороняють села Мала Токмачка, встановили національний рекорд
Бійці ЗСУ, що обороняють села Мала Токмачка, встановили національний рекорд
Мінрозвитку назвало регіони, де покупці найбільше бронюють житло за програмою компенсацій
Мінрозвитку назвало регіони, де покупці найбільше бронюють житло за програмою компенсацій

Новини

Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
23 травня, 07:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua