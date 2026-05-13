У Миколаєві ворожий дрон впав на дерево і не вибухнув

Лариса Голуб
glavcom.ua
Ворожий безпілотник на дереві
фото: Поліція Миколаївської області
Російський безпілотник застряг на верхівці дерева і не здетонував

У Миколаєві в середу, 13 травня 2026 року, вибухотехніки знешкодили російський ударний безпілотник. Небезпечну знахідку на верхівці одного з дерев помітили місцеві мешканці, які одразу викликали екстрені служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Миколаївської області.

«Російський ударний безпілотний літальний апарат сьогодні, 13 травня, виявили пильні громадяни на одному з верхів’їв дерев», – повідомили у поліції.

На місце події прибули фахівці вибухотехнічної служби, патрульні, а також слідчо-оперативні групи Миколаївського райуправління та обласного главку поліції. Після огляду безпілотника правоохоронці встановили, що його бойова частина не здетонувала під час падіння та становила реальну загрозу для життя людей.

Через високу небезпеку вибухотехніки поліції ухвалили рішення знищити безпілотник безпосередньо на місці виявлення за допомогою контрольованого підриву з дотриманням усіх заходів безпеки.

Слідчі задокументували наслідки чергового воєнного злочину РФ та зібрали речові докази. За цим фактом розпочато досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Правоохоронці вкотре закликають громадян: у разі виявлення уламків ракет, дронів чи інших підозрілих предметів ні в якому разі не наближатися до них і негайно телефонувати на спецлінію 102.

«Главком» писав, що у середу, 13 травня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия та Хмельницький. Під час чергової ворожої атаки уламки дрона впали на відкриту територію Оболонського району Києва.

Як повідомляло Головне управління розвідки, Росія розпочала масований комбінований повітряний удар по критичній інфраструктурі України, який може тривати тривалий час. За даними розвідки, агресор діє в кілька хвиль. У першій Росія залучила значну кількість ударних безпілотників – їхнє завдання полягає у перевантаженні системи протиповітряної оборони та ураженні цивільних об'єктів.

Також президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку російських безпілотників. За його словами, не виключено, що окупанти можуть запустити ракети по Україні після усіх хвиль дронів.

