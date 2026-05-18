Чи безпечно ховатися під час обстрілу у ліфтовій шахті? Експерт дав відповідь

Правило «двох стін» та ліфтові шахти не захищають від прямого влучання у багатоповерхівку

Популярне «правило двох стін» та перебування біля ліфтових шахт під час повітряних атак не врятують у разі прямого влучання ракети чи дрона. Ці заходи несуть у собі приховані смертельні загрози. Про це в інтерв'ю розповів директор Науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець, інформує «Главком».

За словами директора Науково-технічного центру Академії будівництва України Івана Перегінця, українцям важливо чітко розділяти рівні небезпеки під час обстрілів багатоквартирних будинків. Перебування в коридорі є лише крайнім заходом.

«У разі прямого влучання правило двох стін не працює. Воно захищає виключно від від ударної хвилі, яка виб'є ваші шибки. І більше воно не захищає. Тому це використання правил двох стін – це крайньому випадку, коли ми вже не можемо нікуди спуститися», – пояснює експерт.

Окремо Іван Перегінець зупинився на безпекових міфах про ліфтові шахти, які вважаються міцними залізобетонними конструкціями. Він наголосив, що такі зони мають серйозний мінус, пов'язаний із наслідками вибухів.

«Те саме стосується і ліфтових шахт, бо вони також мають і плюси свої, бо вони ізольовані з одного боку, з іншого боку у них більша задимленість, а ми розуміємо, що пожежі, які супроводжують ці влучання, вони також є дуже небезпечними з точки зору задимленості і потім люди просто не мають змоги вийти з будівлі, навіть якщо вона не пошкоджена», – застерігає директор центру.

Також фахівець підсумував, що під час повітряної тривоги кожна секунда є вирішальною, тому мешканці багатоповерхівок повинні діяти свідомо.

«Дуже важливо в оці секунди і хвилини приймати правильно рішення. А щоб приймати правильне рішення, потрібно, щоб люди були проінформовані», – сказав Іван Перегінець.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

Рятувальники показали кадри порятунку людини у Дарницькому районі Києва, де обвалились конструкції багатоповерхового житлового будинку.

Як відомо, пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі тривала понад 28 годин і була завершена сьогодні вранці. Внаслідок цього удару РФ загинули 24 людини, серед яких троє дітей. Ще 48 мешканців отримали поранення.

Зауважимо, понад половина багатоквартирного житлового фонду України складається з панельних будинків, які є найбільш вразливими до ракетних та дронових ударів російських окупантів. У разі прямого влучання такі споруди мають найвищий ризик обвалення цілих під'їздів.