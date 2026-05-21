Чому обвинувачення проти Кастро може призвести до війни між США та Кубою? Аналіз CNN

Куба обіцяє США вдаштувати «криваву баню» у разі вторгнення

Оприлюднений обвинувальний акт проти 94-річного Рауля Кастро через збиття цивільних літаків організації «Брати порятунку» у 1996 році здатний повністю знищити шанси на мирне врегулювання між країнами та закласти основу для військової операції США з метою його екстрадиції. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Ситуація загострюється на тлі розгортання нафтової блокади з боку адміністрації Дональда Трампа, яка спровокувала на острові дефіцит продовольства, припинення роботи судноплавних ліній та масові відключення світла. Хоча сам Трамп зазначає, що готовий укласти угоду для допомоги Кубі незалежно від зміни режиму, він наводить приклади Венесуели та Ірану, де перемовини раптово завершувалися американськими ударами. У Вашингтоні вважають, що вікно для поступок Гавани закривається, про що кубинське керівництво під час нещодавнього візиту особисто попередив директор ЦРУ Джон Реткліфф, а Держдепартамент уже запровадив нові санкції проти тамтешніх посадовців.

Кубинська діаспора в Маямі, яка сприймає знищення літаків як безкарний злочин тридцятирічної давнини, виступає категорично проти компромісів із комуністичним урядом. Натомість у Гавані прихильники революції не вірять у можливість видачі Кастро, якого досі вважають чинним лідером і генералом армії, що ухвалює всі ключові рішення в країні.

Колишній американський дипломат Рікардо Суньїга застерігає, що припинення зв'язку через це звинувачення загрожує зворотною реакцією та початком відкритої війни, оскільки кубинська влада може не усвідомити, що наступним кроком США стане напад. На відміну від ситуації у Венесуелі, де сили Ніколаса Мадуро чинили слабкий опір, кубинське керівництво на чолі з Мігелем Діас-Канелем наразі відкидає американські санкції, заявляє про право захищати свій суверенітет і вже проводить масштабні військові маневри по всьому острову, готуючи цивільне населення до оборони та обіцяючи «криваву баню» у разі вторгнення військ США.

Як відомо, американська федеральна прокуратура офіційно звинуватила Рауля Кастро у знищенні цивільних літаків у 1996 році, на бортах яких перебували емігранти з Маямі. Цей крок збігся в часі з посиленням тиску з боку адміністрації Дональда Трампа на кубинський режим.

Оприлюднений у Маямі обвинувальний акт закидає 94-річному Кастро організацію вбивства та збиття двох беззбройних літаків гуманітарної організації «Брати на порятунок». Разом із ним у справі проходять ще п'ятеро осіб, зокрема троє військових пілотів Куби.

Нагадаємо, президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що військова агресія з боку США призведе до кровопролиття та непередбачуваних наслідків.

На тлі зростання напруженості між країнами кубинський лідер запевнив у соцмережі X, що Гавана не має агресивних планів чи намірів проти жодної держави, включно зі США, про що американському уряду добре відомо. Він додав, що Куба вже зазнає багатовимірного тиску, але має повне право на захист, який не може чесно використовуватися як привід для розв'язання війни.