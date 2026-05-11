Politico: Україна пропонує РФ угоду про відмову від ударів по аеропортах

Сибіга: Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого припинення вогню в аеропорту

Міністр закордонних справ України заявив, що Москва може розглянути угоду, оскільки у РФ зростають побоювання, що Київ може завдати удару по її основних аеропортах

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував європейським партнерам взяти на себе нову роль у дипломатії, розпочавши з домовленості про припинення атак на аеропорти обох сторін. Ця ініціатива має на меті відновити мирні зусилля на тлі сповільнення переговорів під керівництвом США. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Сибіга вважає, що загроза українських ударів по вразливих об'єктах, таких як Шереметьєво чи Пулково, може стимулювати Володимира Путіна до участі в такій обмеженій угоді.

За словами міністра, європейська платформа або спеціальна група могли б стати майданчиком для обговорення цього питання, яке Володимир Зеленський вже піднімав у розмовах із лідерами ЄС. При цьому наголошується, що зусилля Європи мають доповнювати, а не замінювати американську дипломатію. У Брюсселі за зачиненими дверима європейські чиновники висловили обережність щодо цієї ідеї, зауважуючи на відсутності реальних намірів Кремля припинити війну. Кая Каллас також відкинула кандидатуру Герхарда Шредера як посередника, на що Сибіга відповів жартами про Стівена Сігала та Жерара Депардьє.

Окрім безпеки аеропортів, у Брюсселі обговорили проблему повернення викрадених українських дітей. Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд назвала це пріоритетом для своєї країни, а Кая Каллас повідомила про санкції проти осіб, причетних до депортацій. Загалом Сибіга пов’язує успіх дипломатії з посиленням позицій Києва через кредити ЄС, стабілізацію фронту та шлях до вступу в Євросоюз. Він підтвердив орієнтир на повне членство у 2027 році, відкинувши німецьку пропозицію щодо статусу «асоційованого члена».

Як відомо, Київ не підтримує кандидатуру колишнього німецького канцлера Герхарда Шредера, яку запропонувала Росія як переговорника від Європейського Союзу. Про це заявив глава українського МЗС Андрій Сибіга.

Сибіга наголосив, що є «багато інших достойних лідерів», які можуть виконувати цю функцію. «Ми таку кандидатуру однозначно не підтримуємо», – каже він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що хотів би бачити лідера лівоцентристської Соціал-демократичної партії Герхарда Шредера, який обіймав посаду канцлера Німеччини у 1998-2005 роках, в ролі можливого європейського посередника на мирних переговорах щодо припинення війни в Україні.

Раніше уряд Німеччини відкинув пропозицію глави Кремля Володимира Путіна щодо залучення ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера у якості посередника у переговорах з Європою.

До слова, російський диктатор Володимир Путін зробив чергову заяву щодо можливості прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника Кремля, він готовий до зустрічі не лише в Москві, але й на території третьої країни. Попри заяву про готовність до діалогу, Путін висунув жорстку умову для такої зустрічі. Він наголосив, що прямий контакт із президентом України можливий лише у випадку, якщо сторони вийдуть на етап підписання підсумкового мирного договору.