Головна Світ Політика
search button user button menu button

Politico: Україна пропонує РФ угоду про відмову від ударів по аеропортах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Politico: Україна пропонує РФ угоду про відмову від ударів по аеропортах
Сибіга: Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого припинення вогню в аеропорту
фото: Андрій Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України заявив, що Москва може розглянути угоду, оскільки у РФ зростають побоювання, що Київ може завдати удару по її основних аеропортах

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував європейським партнерам взяти на себе нову роль у дипломатії, розпочавши з домовленості про припинення атак на аеропорти обох сторін. Ця ініціатива має на меті відновити мирні зусилля на тлі сповільнення переговорів під керівництвом США. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Сибіга вважає, що загроза українських ударів по вразливих об'єктах, таких як Шереметьєво чи Пулково, може стимулювати Володимира Путіна до участі в такій обмеженій угоді.

За словами міністра, європейська платформа або спеціальна група могли б стати майданчиком для обговорення цього питання, яке Володимир Зеленський вже піднімав у розмовах із лідерами ЄС. При цьому наголошується, що зусилля Європи мають доповнювати, а не замінювати американську дипломатію. У Брюсселі за зачиненими дверима європейські чиновники висловили обережність щодо цієї ідеї, зауважуючи на відсутності реальних намірів Кремля припинити війну. Кая Каллас також відкинула кандидатуру Герхарда Шредера як посередника, на що Сибіга відповів жартами про Стівена Сігала та Жерара Депардьє.

Окрім безпеки аеропортів, у Брюсселі обговорили проблему повернення викрадених українських дітей. Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд назвала це пріоритетом для своєї країни, а Кая Каллас повідомила про санкції проти осіб, причетних до депортацій. Загалом Сибіга пов’язує успіх дипломатії з посиленням позицій Києва через кредити ЄС, стабілізацію фронту та шлях до вступу в Євросоюз. Він підтвердив орієнтир на повне членство у 2027 році, відкинувши німецьку пропозицію щодо статусу «асоційованого члена».

Як відомо, Київ не підтримує кандидатуру колишнього німецького канцлера Герхарда Шредера, яку запропонувала Росія як переговорника від Європейського Союзу. Про це заявив глава українського МЗС Андрій Сибіга.

Сибіга наголосив, що є «багато інших достойних лідерів», які можуть виконувати цю функцію. «Ми таку кандидатуру однозначно не підтримуємо», – каже він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що хотів би бачити лідера лівоцентристської Соціал-демократичної партії Герхарда Шредера, який обіймав посаду канцлера Німеччини у 1998-2005 роках, в ролі можливого європейського посередника на мирних переговорах щодо припинення війни в Україні.

Раніше уряд Німеччини відкинув пропозицію глави Кремля Володимира Путіна щодо залучення ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера у якості посередника у переговорах з Європою.

До слова, російський диктатор Володимир Путін зробив чергову заяву щодо можливості прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника Кремля, він готовий до зустрічі не лише в Москві, але й на території третьої країни. Попри заяву про готовність до діалогу, Путін висунув жорстку умову для такої зустрічі. Він наголосив, що прямий контакт із президентом України можливий лише у випадку, якщо сторони вийдуть на етап підписання підсумкового мирного договору.

Теги: Україна аеропорт Андрій Сибіга росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після короткого затишшя Росія могла отримати ресурс для нових атак
РФ використала «великоднє перемир’я» для накопичення зброї
17 квiтня, 10:08
Українська армія повертає захоплені землі
Україна повертає свої землі: Сирський назвав площу звільнених територій
23 квiтня, 12:15
Над об’єктом піднявся стовп чорного диму, який видно за десятки кілометрів
Україна уразила стратегічну станцію ворога, яка забезпечує роботу магістральних нафтопроводів (відео)
23 квiтня, 13:25
РФ переоформила танкери і відправила в Арктику
Тіньовий флот РФ розширився. Нові судна вже працюють на санкційних маршрутах
29 квiтня, 13:24
Під час огляду станції фахівці зафіксували пошкодження обладнання лабораторії
Росія пошкодила обладнання радіаційного моніторингу на Запорізькій атомній. Заява МАГАТЕ
5 травня, 07:58
Український президент і словацький прем'єр зустрілися у Єревані
Зеленський зустрівся з Фіцо: подробиці (відео)
4 травня, 14:21
У Волгограді обмежили відвідування масових заходів на травневі свята
Ні візочків, ні собак: Волгоград запроваджує жорсткі заборони на святкові вихідні
6 травня, 08:23
Робота російської ППО в регіоні тривала протягом ночі
Ростов-на-Дону: після вибухів спалахнула масштабна пожежа (відео)
8 травня, 03:48
Путін розпочав війну, щоб зберегти владу та систему, яку він створив
The Economist: Путін втрачає контроль над Росією
9 травня, 08:21

Політика

Іран заявив про готовність до військової відповіді через глухий кут у переговорах зі США
Іран заявив про готовність до військової відповіді через глухий кут у переговорах зі США
Трамп звинуватив керівництво Ірану у зриві угоди про мир
Трамп звинуватив керівництво Ірану у зриві угоди про мир
Politico: Україна пропонує РФ угоду про відмову від ударів по аеропортах
Politico: Україна пропонує РФ угоду про відмову від ударів по аеропортах
Трамп заявив, що має «найкращий план» щодо припинення війни з Іраном
Трамп заявив, що має «найкращий план» щодо припинення війни з Іраном
Вступ України до Євросоюзу. Каллас розповіла про час відкриття усіх переговорних кластерів
Вступ України до Євросоюзу. Каллас розповіла про час відкриття усіх переговорних кластерів
Кредит у €90 млрд. Євросоюз повідомив, коли Київ отримає перший транш
Кредит у €90 млрд. Євросоюз повідомив, коли Київ отримає перший транш

Новини

Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua