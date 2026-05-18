Білорусь обмежила доступ до лісів біля кордону з Україною: які сценарії можливі

glavcom.ua
Білорусь перекрила ліси біля України, Польщі та Литви
Ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун пояснив, чому ситуація привернула увагу України та НАТО

Влада Білорусі офіційно запровадила обмеження на відвідування лісів у 19 районах країни. Як зазначив генерал-майор запасу СБУ та колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун, найбільшу увагу привертає те, що більшість цих районів розташовані поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою, пише «Главком».

Ягун повідомив, що формально йдеться про протипожежні заходи та сезонні обмеження, однак сама конфігурація закритих територій та їх концентрація у прикордонній зоні змушують розглядати ситуацію також «у військово-політичній площині».

Він пояснив, що у сучасній військовій практиці подібні обмеження часто використовуються для «забезпечення прихованого переміщення військ, розгортання польової логістики, створення тимчасових складів боєприпасів і пального, облаштування командних пунктів та інженерних позицій».

Крім того, як написав Ягун, такі заходи дозволяють мінімізувати «ризики витоку інформації через фото- та відеофіксацію пересування техніки й особового складу».

Окремо генерал звернув увагу, що ці обмеження з’явилися «на тлі повідомлень української розвідки про активізацію військової інфраструктури на території Білорусі та збільшення інтенсивності спільної військової діяльності Мінська і Москви».

Які сценарії розглядають

За словами Віктора Ягуна, нині можна виділити «два основні потенційні напрямки», де ці дії можуть мати військове значення.

Перший – український напрямок. Ексзаступник голови СБУ зазначив, що найбільшу увагу привертає південна та південно-західна частина Брестської області, яка межує з Волинською та Рівненською областями України.

«Саме ця ділянка є важливою з точки зору української логістики, оскільки через Волинь проходить значна частина транспортних та залізничних маршрутів, які забезпечують постачання західної військової допомоги», – написав він.

У цьому контексті Ягун виділив два можливі сценарії. Перший – «створення загрози на Волинському напрямку, зокрема в районі Ковеля та Луцька».

Навіть без масштабного наступу, як пояснив генерал, сама поява ризику удару з боку Білорусі змушує Україну «утримувати значні резерви на північному кордоні та розосереджувати сили».

Другий сценарій, за словами Ягуна, пов’язаний із напрямком «Сарни – Рівне – Вараш». Він пояснив, що стратегічне значення цього району визначається «як наявністю критично важливої залізничної інфраструктури, так і розташуванням Рівненської АЕС».

Сувалкський коридор

Другий потенційний напрямок, який виділив експерт, західний, пов’язаний із так званим Сувалкським коридором. «Йдеться про вузьку ділянку між Білоруссю та Калінінградською областю РФ, яка з’єднує країни Балтії з основною територією НАТО», – зазначив Ягун.

За його словами, у військових оцінках Заходу цей напрямок «вже багато років вважається одним із найбільш уразливих у системі безпеки альянсу».

Експерт додав, що концентрація закритих районів у західній частині Білорусі «теоретично створює умови для прихованого розгортання сил поблизу польського та литовського кордонів».

Водночас Віктор Ягун наголосив, що наразі не варто трактувати ситуацію як безпосередню ознаку неминучого наступу.

За його словами, Білорусь та Росія можуть «свідомо формувати атмосферу постійної військової загрози на північному напрямку без наміру переходу до негайних активних дій».

Основна мета таких дій, як пояснив експерт, це змусити Україну, Польщу та країни Балтії «утримувати значні сили вздовж кордонів, розпорошуючи резерви, ресурси ППО та логістичні можливості».

«На даному етапі йдеться радше про формування умов і можливостей, ніж про підтверджений намір негайного застосування сили», – підсумував Ягун.

Нагадаємо, Збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації.

