Українців через війну вражає рідкісна хвороба

Україна живе в стані безперервного критичного стресу вже понад чотири роки

В умовах повномасштабної війни лікарі фіксують різке зростання випадків захворювання, яке раніше вважалося рідкісним – стрес-індукованої кардіоміопатії, відомої як «синдром розбитого серця». Це не художня метафора, а серйозний медичний стан, що виникає на тлі сильних емоційних потрясінь. Світова історія знає подібні спалахи після руйнівних ураганів чи бомбардувань, проте Україна живе в стані безперервного критичного стресу вже понад чотири роки. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Інтервенційний кардіолог Ігор Полівинок, який має понад 30 років стажу, зазначає, що зараз медики спостерігають справжній «вал» пацієнтів із цим діагнозом.

«Ми робимо молодим жінкам кардіограму і бачимо порушення кровопостачання міокарду. Я вже не кажу про військових на передовій, які перебувають під впливом такого важкого стресу», – зазначає лікар.

На відміну від звичайного інфаркту, де причиною є закупорка великих артерій бляшками, синдром розбитого серця вражає дрібні судини міокарда через надмірний викид гормонів стресу – адреналіну та норадреналіну.

Історія вчительки Дарії, матері чотирьох дітей, є типовою для сьогодення. Після повернення з евакуації вона відчула сильний біль у грудях та задишку. Жінка довгий час ігнорувала симптоми, списуючи їх на втому та безсоння в укриттях, проте обстеження за допомогою холтера – пристрою для добового моніторингу роботи серця – підтвердило патологічну реакцію на стрес. Записи приладу чітко показують виникнення аритмії навіть у моменти ворожих обстрілів, що відображається у щоденниках пацієнтів.

«На початку війни це був суцільний жах, який ми пропускали через серце. Всі новини про Бучу, Ірпінь, Ізюм... Це було важко. Я думала, що це просто втома, зроблю кардіограму і все. Але виявилось, що все трішки серйозніше», – каже Дарія.

Попри назву, яка лякає, та симптоми, що імітують інфаркт, медики заспокоюють: цей процес є зворотним. Вчасна діагностика, використання сучасних методів дослідження, як-от внутрішньосудинний ультразвук, та правильна терапія дозволяють відновити функцію серця за кілька тижнів. Головна порада лікарів – не ігнорувати раптову задишку чи дискомфорт у грудях. Хоча уникнути стресу в сучасних реаліях неможливо, вчасне звернення до фахівців допоможе запобігти незворотним наслідкам для організму та «склеїти» розбите серце.

