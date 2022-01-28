«Скажіть відкрито: ми ніколи там не будемо». Зеленський чекає конкретики від НАТО

Володимир Зеленський: якщо буде повномасштабна війна, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО. Точно буде

Президент наголосив, що жодна країна не захищатиме Україну, якщо Росія наважиться на масштабне вторгнення

Україні найближчим часом потрібно отримати чітку відповідь із приводу перспектив членства в НАТО. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з іноземними ЗМІ.

«Ми хочемо конкретики, нам на щось треба розраховувати…Тобто скажіть причини. Ну ми не в НАТО – ну так скажіть, що ми не в НАТО. Скажіть відкрито: ми ніколи там не будемо… Навіщо нам говорити про майбутнє? У нас ризики у нашому сьогоденні», – сказав глава держави.

На його думку, сьогодні терміни вступу до Альянсу залежать не від Києва.

«Коли ми будемо в НАТО, залежить сьогодні не від України, на жаль», – відзначив він.

Президент також наголосив, що жодна країна не захищатиме Україну, якщо Росія наважиться на масштабне вторгнення.

«І це дуже страшно для НАТО. Бо якщо Україну взяти в НАТО, то якщо потім щось станеться, треба буде захищати. І це дуже серйозні виклики для НАТО. Але я хочу сказати, що деякі європейські країни так думають, і вони не хочуть ризикувати, приймати Україну. Але якщо буде повномасштабна війна, то вона буде і на кордонах деяких країн НАТО. Точно буде», – додав Зеленський.

Також він запевнив, що Україна має потужну армію та здатна захистити себе.

Зазначимо, сьогодні посольство США зробило ролик про агресію РФ.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить «більшої ескалації, ніж була раніше».

До слова, як заявив соціолог, 40% українців досі позитивно ставляться до Росії і не вірять, що вона нападе.

Раніше директор Інституту соціології Національної академії наук Національної академії наук Євген Головаха на прикладі «Калинки-малинки» пояснив, чим росіяни відрізняються від українців.