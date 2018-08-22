Макрон привітав Порошенка та українців з Днем Незалежності



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Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції привітав главу української держави і весь український народ з нагоди річниці Незалежності та побажав процвітання і миру

Президент Франції Еммануель Макрон привітав свого українського колегу Петра Порошенка та громадян України з Днем Незалежності.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.

«Президент Французької Республіки Еммануель Макрон направив на адресу президента Петра Порошенка вітання з нагоди Дня Незалежності України. Президент Франції привітав главу української держави і весь український народ з нагоди річниці Незалежності та побажав процвітання і миру», - сказано в повідомленні.

У привітанні Макрон зазначив, що Франція залишається поруч з Україною в пошуках сталого вирішення конфлікту, який лютує на Донбасі.

Макрон підтвердив прихильність Франції, як і Європейського Союзу, суверенітету і територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Він також підкреслив, що Франція не визнає незаконну анексію Криму з боку Росії та вважає силовий перегляд кордонів таким, що суперечить міжнародному праву.

Президент Франції також наголосив, що Україна виявила сміливість і стійкість, вибравши шлях амбітних реформ, перші результати яких варто вітати.

За його словами, повне виконання Угоди про асоціацію з ЄС має продемонструвати налаштованість України на успішне завершення цього реформаторського пориву.

«Ви можете розраховувати на підтримку з боку Франції, щоб допомогти вам у реалізації цієї вимогливої програми реформ і супроводжувати Україну на шляху поглиблення її партнерства з Європейським Союзом», - зазначив Макрон.

Він побажав, щоб зв'язки дружби і довіри, які об'єднують Українцю і Францію країни, міцніли і надалі.

Нагадаємо, 22 серпня у Києві відбулася остання репетиція параду: на Хрещатику знову проїхали танки.

На репетицію параду прибув президент Петро Порошенко. Також були присутні керівники силових структур України.

Як відомо, через репетицію рух в центрі міста частково перекрито, змінено маршрути громадського транспорту.

Нагадаємо,міністр оборони України Степан Полторак заявив, що на параді на День Незалежності буде задіяно близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.

У військовому параді до Дня Незалежності в Києві візьмуть участь делегації 18 країн.

Зокрема, на параді на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник президента США.