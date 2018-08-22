Йдемо на рекорд: у Києві буде встановлено найдовший прапор України
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Прапор сягатиме 2700 метрів
У четвер, 23 серпня, о 08:00 у Києві відбудеться встановлення національного рекорду «Найдовший Державний Прапор України». Про це повідомили у Дарницькій районній в Києві державній адміністрації.
Прапор сягатиме 2700 метрів. Кожні 100 метрів символізуватимуть рік незалежності України.
Стяг розгорнуть уздовж проспекту Миколи Бажана від вулиці Лариси Руденко до Харківської площі.
До участі запрошують усіх охочих.
Як повідомлялося, 22 серпня, напередодні Дня Державного Прапора України з будівлі Київського апеляційного адмінсуду вкрали прапор