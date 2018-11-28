Мамі військовополоненого потрібен телефон і телевізор, щоб дізнаватися новини - омбудсмен



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Головне для мами, щоб син повернувся додому

За словами Денісової, домовилися вирішити до вечора ці питання, а також постійно тримати зв'язок

Мама військовополоненого моряка Андрія Оприско попросила купити їй телефон і телевізор, щоб телефонувати синові і дізнаватися новини. Про це написала на своїй сторінці у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

«Щойно мій представник у західних областях Світлана Семчишин зустрілася з мамою військовополоненого – Ольгою Василівною. Вона вчителька, проживає в маленькому селі на Львівщині. Тримається дуже мужньо», - написала Денісова.

За словами омбудсмена, її представник поцікавилася, яка допомога необхідна і тоді Ольга Василівна попросила телефон, бо її погано працює і вона не бачить, хто телефонує, а також телевізор показує лише один канал і вона практично не має ніякої інформації про сина.

«Домовилися вирішити до вечора ці питання, а також постійно тримати зв'язок», - поінформувала Денісова.

Також вона додала, мама Андрія Оприско сказала, що її син Андрій з дитинства мріяв стати моряком і служити на флоті. Головне тепер для неї – щоб Андрій повернувся додому. Вона чекає його, молиться і любить. Просила передати йому, щоб він тримався і маленьку записку від родини.