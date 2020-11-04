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    Марцінків знову став мером Івано-Франківська

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    До міськради Івано-Франківська проходять тільки три партії - Марцінків знову став мером Івано-Франківська
    До міськради Івано-Франківська проходять тільки три партії

    «Свобода», від якої він балотувався, набрала більшість голосів на виборах до міськради

    Мером Івано-Франківська на другий термін обрано Руслана Марцінківа. Про це повідомляє «Суспільне».

    Марцінків набрав 84,78% або 67 050 голосів. Найближчий переслідувач Петро Шкутяк набрав 7,05% або 5 576 голосів.

    До міськради Івано-Франківська проходять тільки три партії. «Свобода» займе більшість місць у раді, набравши 54,1% голосів. Також у міськраді будуть «Євросолідарність» (17,86% голосів) та «Батьківщина» (5,62%).

    Нагадаємо, що всі лікарні Івано-Франківська для хворих на Covid-19 заповнені.

    Як повідомлялося, Івано-Франківськ з 26 жовтня перебуває у «червоній» карантинній зоні.

    Нагадаємо, що Кернес переобраний мером Харкова.

    Як повідомлялося, 27 жовтня у Харківській міськраді заявили, що Кернес набирає понад 60% голосів. 

    Зазначимо, що Геннадій Кернес вже два місяці не з'являвся на публіці, не брав участі в телеефірах, не записував відеозвернень і т.д.

    16 вересня мер Харкова у тяжкому стані був доставлений до Берліна, де його госпіталізували в елітну клініку «Шаріте». У Харківській міськраді підтвердили, що Кернес заразився коронавірусом, на тлі якого у нього почалося двостороннє запалення легенів і загострилися хронічні хвороби. За даними ЗМІ, мер Харкова переніс інсульт, і у нього порушилася мова.

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