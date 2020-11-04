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    Політика

    Кернес переобраний мером Харкова

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    Наразі Геннадій Кернес лікується в Німеччині - Кернес переобраний мером Харкова
    Наразі Геннадій Кернес лікується в Німеччині

    Офіційні результати виборів оголосять вже сьогодні вдень, 4 листопада

    Чинний мер Харкова Геннадій Кернес виграв вибори та переобраний на свою посаду. У Харківській міській територіальній виборчій комісії обробили 100% протоколів.

    Про це повідомляє «Суспільне».

    Офіційні результати виборів оголосять вже сьогодні вдень, 4 листопада.

    Всього у голосуванні взяли участь 323 218 людей, їхні голоси розділились так:

    • Геннадій Кернес - 60,34% (195044 голосів)
    • Олександр Фельдман - 14,32% (46278)
    • Олексій Кучер - 7,24% (23401)
    • Олег Абрамичев - 6,6% (21315)
    • Ігор Черняк - 3,12% (10085)
    • Олександра Нарижна - 1,94% (6282)
    • Микита Соловйов - 1,3% (4199)
    • Денис Ярославський - 1% (3233)
    • Сергій Кушнарьов - 0,76% (2470)
    • Ігор Приходько - 0,58% (1888)
    • Ірина Денисова - 0,42% (1371)
    • Валерій Безлепкін - 0,17% (564)
    • Наталія Пилипенко - 0,17% (558)
    • Георгій Лаговський - 0,11% (349)

    Ще 6180 бюлетенів визнані недійсними.

    Як повідомлялося, 27 жовтня у Харківській міськраді заявили, що Кернес набирає понад 60% голосів. 

    Зазначимо, що Геннадій Кернес вже два місяці не з'являвся на публіці, не брав участі в телеефірах, не записував відеозвернень і т.д.

    16 вересня мер Харкова у тяжкому стані був доставлений до Берліна, де його госпіталізували в елітну клініку «Шаріте». У Харківській міськраді підтвердили, що Кернес заразився коронавірусом, на тлі якого у нього почалося двостороннє запалення легенів і загострилися хронічні хвороби. За даними ЗМІ, мер Харкова переніс інсульт, і у нього порушилася мова.

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