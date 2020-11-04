Кернес переобраний мером Харкова
Офіційні результати виборів оголосять вже сьогодні вдень, 4 листопада
Чинний мер Харкова Геннадій Кернес виграв вибори та переобраний на свою посаду. У Харківській міській територіальній виборчій комісії обробили 100% протоколів.
Про це повідомляє «Суспільне».
Офіційні результати виборів оголосять вже сьогодні вдень, 4 листопада.
Всього у голосуванні взяли участь 323 218 людей, їхні голоси розділились так:
- Геннадій Кернес - 60,34% (195044 голосів)
- Олександр Фельдман - 14,32% (46278)
- Олексій Кучер - 7,24% (23401)
- Олег Абрамичев - 6,6% (21315)
- Ігор Черняк - 3,12% (10085)
- Олександра Нарижна - 1,94% (6282)
- Микита Соловйов - 1,3% (4199)
- Денис Ярославський - 1% (3233)
- Сергій Кушнарьов - 0,76% (2470)
- Ігор Приходько - 0,58% (1888)
- Ірина Денисова - 0,42% (1371)
- Валерій Безлепкін - 0,17% (564)
- Наталія Пилипенко - 0,17% (558)
- Георгій Лаговський - 0,11% (349)
Ще 6180 бюлетенів визнані недійсними.
Як повідомлялося, 27 жовтня у Харківській міськраді заявили, що Кернес набирає понад 60% голосів.
Зазначимо, що Геннадій Кернес вже два місяці не з'являвся на публіці, не брав участі в телеефірах, не записував відеозвернень і т.д.
16 вересня мер Харкова у тяжкому стані був доставлений до Берліна, де його госпіталізували в елітну клініку «Шаріте». У Харківській міськраді підтвердили, що Кернес заразився коронавірусом, на тлі якого у нього почалося двостороннє запалення легенів і загострилися хронічні хвороби. За даними ЗМІ, мер Харкова переніс інсульт, і у нього порушилася мова.