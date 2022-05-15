Рашисти визнали, що обстріляли захисників Маріуполя фосфорними бомбами (відео)

Окупанти самі заявили, що обстрілюють українських військових на «Азовсталі» фосфорними боєприпасами

Росіяни визнали, що обстрілюють завод «Азовсталь» у Маріуполі забороненими фосфорними боєприпасами. Відео атаки опублікував у Telegram російський пропагандист, військовий кореспондент Олександр Коц.

Він вкотре оббрехав Збройні сили України, що ті нібито обстрілювали Семенівку під Слов'янськом й Донецький аеропорт у 2014 році такою ж зброєю.

«На Азовсталь насипають, «щоб муха не пролетіла». Вже чую скукаріки з українського боку, що Росія застосовує якісь заборонені запальні боєприпаси. Начебто ЗСУ не спалила такими ж половину Семенівки під Слов'янськом у 2014 році. Я це бачив на власні очі, потрапив під таке бомбардування вдень, коли мирні жителі, що залишалися тоді в селищі, корпіли в городниках», – написав пропагандист.

Чим небезпечні фосфорні бомби

Фосфорні боєприпаси містять білий фосфор, що дуже активно і спалахує від контакту з киснем. Він викликає не просто опіки, а глибокі рани, починаючи від ураження кісток до змертвіння тканин. Використання фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією.

Brennende Zwiebel – «Палаючий купол» – неофіційна назва фосфорних бомб, поширена серед військових ще з часів Першої світової. У Другій світовій нацисти Третього Рейху також застосовували ці жахливі за наслідками боєприпаси.

Ця зброя містить білий фосфор – сполуку, температура горіння якої перевищує 800 градусів Цельсія. Одне влучання може знищити кілька сотень квадратних метрів території.

Людям, які зазнали ураження, фосфорні боєприпаси завдають тяжких та болісних каліцтв або й смерть. Небезпека наступає не тільки від вогню, а й від продуктів горіння, вдихання яких знищує легені.

Нагадаємо, що окупанти 14 травня вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Водночас самі рашисти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння близько 2-2,5 тисяч градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.