Зливи та грози: прогноз погоди на 22 липня

Спека відступила, але уночі буде дощити

Зливи з грозами у четвер пройдуть на сході України, південному сході та в західних областях. Атмосферний фронт ще огорне дощами та грозами південну частину України і закидатиме нестійку погоду до центру.

Удень 22 липня Одещина, Миколаївщина, більшість центральних областей від дощових хмар звільняться. У північних областях дощів завтра не очікується. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

«І нарешті спека відчепиться навіть від сходу та півдня. Температура повітря 22 липня в Україні – в межах +23...+28 градусів. Свіжості повітрю додаватиме завтра сильний вітер північних напрямків», – повідомила вона.

У Києві у четвер буде суха сонячна вітряна погода. Температура повітря передбачається +22…+24 градуси.

«Із найближчої перспективи – Україні дощів буде мало, хіба навколо Карпат, сильна спека малоймовірна, +23…+28 градусів, у неділю на півдні та південному сході підскочить до +30 градусів», – написала синоптикиня.

Нагадаємо, спека до понад +35°С все частіше буде повторюватися. Істотне зростання температури повітря почали фіксувати в Україні ще від середини 1990 років XX століття. Про це заявила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

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