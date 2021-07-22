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    Зливи та грози: прогноз погоди на 22 липня

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    У четвер сильна спека малоймовірна. Фото з групи Фотоподорожі Україною. - Зливи та грози: прогноз погоди на 22 липня
    У четвер сильна спека малоймовірна. Фото з групи Фотоподорожі Україною.

    Спека відступила, але уночі буде дощити

    Зливи з грозами у четвер пройдуть на сході України, південному сході та в західних областях. Атмосферний фронт ще огорне дощами та грозами південну частину України і закидатиме нестійку погоду до центру.

    Удень 22 липня Одещина, Миколаївщина, більшість центральних областей від дощових хмар звільняться. У північних областях дощів завтра не очікується. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

    «І нарешті спека відчепиться навіть від сходу та півдня. Температура повітря 22 липня в Україні – в межах +23...+28 градусів. Свіжості повітрю додаватиме завтра сильний вітер північних напрямків», – повідомила вона.

    У Києві у четвер буде суха сонячна вітряна погода. Температура повітря передбачається +22…+24 градуси.

    «Із найближчої перспективи – Україні дощів буде мало, хіба навколо Карпат, сильна спека малоймовірна, +23…+28 градусів, у неділю на півдні та південному сході підскочить до +30 градусів», – написала синоптикиня.

    Нагадаємо, спека до понад +35°С все частіше буде повторюватися. Істотне зростання температури повітря почали фіксувати в Україні ще від середини 1990 років XX століття. Про це заявила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

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    Теги: прогноз погоди Миколаївщина спека Одещина Facebook повітря вітер Наталка Діденко
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    Зливи та грози: прогноз погоди на 22 липня